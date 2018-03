Mit Proteinshakes und Chia-Samen hat es Foodspring zu einem rasant wachsenden Lebensmittel-Start-up gebracht. Nun investiert der Milchkonzern Fonterra Millionen in das Unternehmen. Was die Gründer mit dem Geld vorhaben.

Herr Schüle, Herr Schrempp, Ihr Lebensmittel-Start-up Foodspring hat gerade eine Geldspritze von 22 Millionen Euro erhalten. Gab es zu Feier Champagner oder isotonische Proteinshakes?Schüle: Weder noch. Direkt nach dem Termin haben wir mit Bier aus dem Späti angestoßen.Schrempp: Später haben wir dann festgestellt, dass sich unser Workout Drink Sparkling Aminos auch ganz gut als Mixgetränk mit Spirituosen verträgt. Das könnte eine ganz neue Produktlinie werden… (Lacht)

…Passt leider nur nicht zum bisherigen Ansatz von Foodspring als Hipster- und Fitnessmarke.Schrempp: Foodspring bietet zwar Fitness-Nahrung an, das ist aber nur ein Teil unseres Sortiments und deckt auch nicht die Idee dahinter ab. Im Kern geht es uns darum, Nahrungsmittel anzubieten, die beim Erreichen bestimmter Ziele helfen, sei es nun ganz klassisch im Sport, bei der Arbeit oder ganz generell für ein gesünderes Leben. Die Marke steht damit weniger für Fitnesskost als für Functional Food. Jedes Lebensmittel, jeder Snack, jedes Getränk, das wir anbieten, muss einen funktionalen Nutzen erfüllen. Also nicht nur was für Hipster.

Welche Investoren sind jetzt auf den Geschmack gekommen?Schrempp: Zum einen haben unsere bisherigen Partner, der Schweizer Medienkonzern Ringier und der Venture Capital Fund btov auch in dieser Runde mit investiert. Neu an Bord ist Fonterra Ventures, die Beteiligungsgesellschaft des neuseeländischen Milch- und Molkereikonzerns Fonterra. Das ist eine riesen Chance für uns.

Warum? Was bringt die Zusammenarbeit mit Fonterra?Schrempp: Fonterra ist der einer der weltweit größten Milchexporteure. ...

