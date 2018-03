Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BOSCH - Der weltgrößte Autozulieferer Bosch wird keine Akkuzellen für Elektroautos bauen. Der Konzern erklärte, die Produktion sei zu teuer und zu riskant. Für die Politik bedeutet dies einen Rückschlag: EU-Kommission und Bundesregierung wollen diese wichtige Technologie in Europa ansiedeln. (SZ S. 15/HB S. 22)

VOLKSWAGEN - In der Affäre um manipulierte Abgaswerte geraten der VW-Konzern und sein Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn unter Druck. Der Grund: Schon Ende Mai 2014 soll der frühere Manager in seinem sogenannten "Wochenendkoffer", den Winterkorn am Freitag immer zum Aktenstudium mit nach Hause nahm, umfangreich über die Betrügereien informiert worden sein. Die jetzt bekannt gewordenen Schreiben stammten von Frank Tuch, dem damaligen Chef der Qualitätssicherung, und von Bernd Gottweis, der den Ausschuss für Produktsicherheit leitete. "Bei Real-Driving-Emission-Tests (RDE) in den USA wurden die Stickoxid-Grenzwerte deutlich überschritten - um den Faktor 15 bis 35", heißt es in einem Schreiben von Tuch. (HB S. 20/FAZ S. 26)

ADIDAS - Topmanager rechnen damit, dass sich chinesische Unternehmen künftig noch stärker an großen europäischen Konzernen beteiligen werden. Höhere ausländische Direktinvestitionen aus China seien "unausweichlich", prophezeite der Chairman der britischen Großbank HSBC, Mark Tucker, auf der Handelsblatt-Tagung Asia Business Insights. "Das wird für viele, viele Jahre so weitergehen." In den vergangenen zehn Jahren sind die ausländischen Direktinvestitionen aus China drastisch gestiegen. 2007 machten sie nur vier Prozent des weltweiten Investitionsflusses aus, 2016 waren es bereits knapp 17 Prozent. Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted sagte, er könne sich für seinen Konzern gut einen chinesischen Großinvestor vorstellen. "Ich habe als CEO weder das Recht noch die Pflicht, mir die Nationalität von Aktionären auszusuchen." Als politische Antwort müsse Europa vielmehr den Anspruch haben, den Wachstumsstrategien aus China etwas entgegenzusetzen, mahnte Rorsted. (HB S. 4)

ERICSSON - Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson rechnet mit einem schnelleren Übergang der Kunden zum neuen Standard 5G. Finanzvorstand Carl Mellander sagte allerdings in einem Interview, dass "ein spürbarer Umsatzbeitrag" erst 2020 zu erwarten sei. Im laufenden Jahr dürften die Konzerneinnahmen um rund 2 Prozent rückläufig sein. 2019 sei eine Stabilisierung oder ein leichter Rückgang zu erwarten. (Börsen-Zeitung S. 11)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 00:15 ET (05:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.