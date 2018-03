Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BIENENGIFTE - Die deutschen Imker fordern deutlich größere Anstrengungen der Politik zum Schutz der Bienen. "Wir brauchen ein europaweites Verbot aller Neonicotinoide", sagte der Präsident des Deutschen Imkerbunds, Peter Maske, dem Tagesspiegel. Am Mittwoch hatte die EU-Lebensmittelaufsicht Efsa die drei verkaufshäufigsten Insektizide als für Bienen bedrohliche Risiken eingestuft. Für Maske kann das jedoch nur ein erster Schritt sein. "Nötig wäre ein Verbot all dieser Mittel", betonte er. (Tagesspiegel/SZ S. 1)

DIESEL-URTEIL - Bundesjustizminister Heiko Maas macht nach dem Diesel-Urteil zu möglichen Fahrverboten Millionen verunsicherten Autobesitzern Mut. Mit der im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarten neuen Musterfeststellungsklage - einer Art Sammelklage - werde die Position betroffener Verbraucher gegenüber Konzernen gestärkt. "Damit bekommen auch viele Besitzer von Diesel-Pkw grundsätzlich die Möglichkeit, gemeinsam mit Verbraucherschützern ihre Interessen künftig besser durchsetzen zu können", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. (Funke Mediengruppe)

DIESEL-URTEIL - Die deutschen Autohersteller lehnen trotz drohender Fahrverbote in Städten mit hoher Luftbelastung eine teure und aufwendige Umrüstung älterer Dieselfahrzeuge ab. "Aus unserer Sicht würde eine Hardware-Umrüstung - über alle Typen und Modelle hinweg - mindestens zwei bis drei Jahre dauern", sagte ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), der die Interessen der Autohersteller bündelt. In dieser Zeit würden ältere Modelle ohnehin durch modernere Dieselautos auf der Straße ersetzt - das Problem löse sich also in den kommenden Jahren von selbst. (SZ S. 1/HB S. 10/FAZ S. 18)

DIESEL-URTEIL - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich gegen die Einführung einer blauen Plakette aus. "Fahrverbote suggerieren ja nur eine Lösung der Abgasproblematik. Sie sind aber keine", sagte Weil. Die blaue Plakette sei "nur eine freundliche Umschreibung für Fahrverbote", sagte Weil. Dagegen habe er "erhebliche Bedenken". (Welt S. 9)

DIESEL-URTEIL - Im Streit um die kostenlose Umrüstung älterer Diesel-Motoren erhöht die geschäftsführende Bundesregierung den Druck auf die Autohersteller. "Wer seinen Diesel nachrüsten kann und will, der sollte einen Anspruch darauf haben, dass der Hersteller das übernimmt", sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) der Süddeutschen Zeitung. Das stehe den Verbrauchern zu. "Es darf nicht sein, dass jetzt nur noch über Plaketten diskutiert wird und dabei die eigentlichen Verursacher des Problems aus dem Blick geraten." (SZ S. )

GROKO - Wenige Tage vor dem Ende des SPD-Mitgliederentscheids spricht sich eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der SPD-Anhänger für eine Neuauflage der großen Koalition aus. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Bei den Anhängern von CDU und CSU ist die Zustimmung zur GroKo größer. 63 Prozent der Unionsanhänger wünschen sich eine Neuauflage der bisherigen Regierungskonstellation. (Redaktionsnetzwerks Deutschland)

GROKO - Noch vor dem Ende der SPD-Mitgliederbefragung will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Donnerstag bei einem Spitzentreffen das weitere Vorgehen, den Zeitplan für die Regierungsbildung und letzte Kompetenzstreitigkeiten über den Kabinettszuschnitt einer neuen großen Koalition klären. Das erfuhren die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus Koalitionskreisen. An dem bisher geheim gehaltenen Treffen am Nachmittag im Kanzleramt nehmen neben Merkel die designierte SPD-Chefin und der kommissarische SPD-Chef, Andrea Nahles und Olaf Scholz, sowie der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer teil. (Funke Mediengruppe)

AKTIENKÄUFE - Der Einstieg des chinesischen Investors Geely beim deutschen Autobauer Daimler beschäftigt nun auch die Politik. Die Bundesregierung will prüfen, ob die bestehenden Vorschriften zur Meldepflicht beim Kauf großer Aktienpakete genügen, "um ein ausreichendes Maß an Transparenz zu gewährleisten", zitiert der Tagesspiegel aus einem ihm vorliegenden Bericht, den das Bundeswirtschaftsministerium in einer nicht öffentlichen Sitzung des Wirtschaftsausschusses präsentiert habe. Man werde untersuchen, ob "weitergehende Vorgaben erforderlich sind". (Tagesspiegel)

GRIPPEWELLE - Die Grippewelle bringt die Ärzte an ihre Grenzen. 2,5 Millionen Erkrankte waren innerhalb einer Woche beim Arzt. Es trifft viele Berufstätige. Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, bittet "um Verständnis, falls Terminplanungen aufgrund des Ansturms auf die Praxen kurzfristig verändert werden müssen". (FAZ S. 17)

TABAKINDUSTRIE - Ein neuer Superverband der Tabakwirtschaft soll die Lobbyarbeit bündeln - und damit maximale Wirkung erzielen. So lädt der Reemtsma-Chef Michael Kalb für den 20. März in ein Berliner Großhotel. Thema: "Kick-off-Meeting Dachverbandsgründung". Als zweiter Gastgeber tritt der Chef der Trierer Heintz van Landewyck GmbH auf, die auf Feinschnitttabak abonniert ist. Die aktive Gestaltung der Zukunft, heißt es in einem Dokument, könne nicht durch "dezentralisierte Einzelaktivitäten" der Verbände und Unternehmen gelingen: "Um Gehör für unsere gemeinsamen Interessen zu finden, brauchen wir ein geeintes, starkes Sprachrohr der gesamten 'Tabak-Familie'." In Berlin soll der Gründungsfahrplan verabschiedet werden. (HB S. 23)

ARBEITSZEIT - Die FDP will das Arbeitszeitgesetz fit für das digitale Zeitalter machen und einen eigenen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. Demnach sollen die Sozialpartner per Tarifvertrag anstelle einer täglichen Höchstarbeitszeit ein wöchentliches Limit von durchschnittlich 48 Stunden und eine Verkürzung der vorgeschriebenen Ruhezeit von elf Stunden vereinbaren dürfen. "Niemand soll mehr arbeiten oder weniger Pausen machen müssen, aber die Einteilung soll freier als heute sein", begründet der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, den Vorstoß. (HB S. 11)

