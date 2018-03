Liebe Leser,

die Lufthansa ist am Mittwoch wieder zu einem neuen Höhenflug gestartet. Die Aktie schickt sich an, den zuletzt verlassenen Aufwärtstrend direkt wieder aufzunehmen, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf den jüngsten Gewinn. Im Einzelnen: Der Wert ist um rund 1,5 % geklettert und nähert sich damit wieder den wichtigen 28 Euro. Diese Zone dürfte nun einen gewissen Widerstand erzeugen, heißt es. Dennoch: Die Aktie ist auf dem Weg in Richtung 30 Euro, um dort nach Möglichkeit ... (Frank Holbaum)

