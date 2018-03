Bundesländer im Westen reklamieren das geplante Forschungszentrum für künstliche Intelligenz für sich. Doch sie könnten leer ausgehen.

Das Versprechen ist eindeutig. "Deutschland und Frankreich müssen insbesondere auch Innovationsmotor sein und werden dies in Vorhaben wie der Erforschung künstlicher Intelligenz unter Beweis stellen", heißt es in dem zwischen Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag. Und: "Wir werden gemeinsam mit unseren französischen Partnern ein öffentlich verantwortetes Zentrum für künstliche Intelligenz (KI) errichten."

Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatten Ende Januar in einer gemeinsamen Erklärung "gemeinsam wirksame Strategien und neue technologische Ansätze" im Bereich der künstlichen Intelligenz angekündigt.

Über die Ankündigung hinaus ist bisher nichts bekannt geworden. Und auch aus dem Koalitionsvertrag lässt sich weder etwas über eine mögliche Struktur der neuen Einrichtung noch über den möglichen Standort herauslesen.

Trotzdem weckt offenbar schon die bloße Absicht der Bundesregierung, die Zukunftstechnologie künstliche Intelligenz künftig stärker in den Blick zu nehmen, Begehrlichkeiten. Baden-Württemberg und das Saarland reklamierten das Prestigeprojekt bereits für sich.

Von einem "klaren Standortvorteil" für sein Bundesland sprach etwa der Generalsekretär der Saar-CDU, Markus Uhl. Vor allem wegen des in Saarbrücken ansässigen Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI). Es "wäre also eine logische Konsequenz, mit den bereits vorhandenen Ressourcen die Zusammenarbeit im Bereich der Forschung und Wirtschaft weiter auszubauen", sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt. Ob das Saarland jedoch am Ende den Zuschlag erhält, ist ungewiss.

Denn auch Baden-Württemberg hat Interesse für das KI-Projekt angemeldet. "Ich kann mir das nirgends besser vorstellen als bei uns im Südwesten", sagte der für Digitalisierung zuständige Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) jüngst der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Doch auch das Ländle könnte bei der Standortwahl am Ende ins Hintertreffen geraten, weil der Bund andere Präferenzen zu verfolgen scheint.

So werben die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), und Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) für Ostdeutschland als Standort. "Es gilt nach wie vor der Grundsatz, dass Ostdeutschland bei der Ansiedlung neuer Bundeseinrichtungen bevorzugt zu berücksichtigen ist", sagte Gleicke dem Handelsblatt.

Sie verwies auf den neuen Koalitionsvertrag. Darin heiße es ausdrücklich, dass man die östlichen Bundesländer bei ihren Anstrengungen in der Wissenschafts- und Innovationspolitik besonders unterstützen wolle, betonte sie. Besonders geeignete Standorte für das neue KI-Zentrum wären aus ihrer Sicht "sicherlich" Dresden oder Berlin.

