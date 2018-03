Der US-Einzelhandelsriese Walmart zieht Konsequenzen aus dem Massaker in Florida und erhöht das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen auf 21 Jahre.

Nach dem Massaker an einer High School in Florida hat der US-Einzelhandelsriese Walmart das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen auf 21 Jahre erhöht. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend (Ortszeit) mit. "Im Licht der jüngsten Ereignisse haben wir die Gelegenheit ergriffen, unsere Regeln beim Verkauf von Schusswaffen zu überprüfen." Von jetzt an werde die Altersbegrenzung für den Kauf von Schusswaffen und ...

