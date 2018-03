St. Gallen - Vor gut zehn Jahren war ich das erste Mal zum Skilaufen im Südtirol. Kam man im Lift ins Gespräch oder lauschte solchen, dann war die Reihenfolge der Sprachen: Hochdeutsch, bzw. deutsch in allen Dialektvarianten (also auch (Süd)Tirol, Österreich, selten Schweiz), Italienisch, Ladinisch (die Sprache der Einheimischen), Niederländisch, Englisch und übrige.

Heute sieht das anders aus, der Wandel hatte sich Jahr für Jahr immer hörbarer abgezeichnet. Deutsche Dialektvarianten dominierten auch im Februar 2018, aber Hochdeutsch war seltener zu hören, dafür deutlich mehr slawische, vornehmlich westslawische Sprachen, ungarisch, estnisch, lettisch oder litauisch etc. Gemeinsamkeit: alles Sprachen aus Ländern des ehemaligen Ostblocks bzw. "des nächsten Ostens", wenn sie mir diesen Ausdruck erlauben.

Schweiz profitiert von der Hochkonjunktur in Europa

Doch zurück in die Schweiz. Hier hadern aktuell viele mit der sibirischen Kälte, die das Land seit Anfang Woche fest im Griff hat. Wenigstens muss die Schweizer Hotellerie nicht bibbern. Noch vor kurzem hätten ihr ein paar wenige Tage schlechten Wetters grosse Sorgen bereitet. Nicht so diese Saison. Nach dem durchzogenen letzten Winter, herrscht in der Hotellerie diesmal fast schon Hochstimmung, denn gemäss neuesten Daten lagen die Logiernächte im Dezember 2017 satte 7.4% über dem Vorjahresniveau. Der kräftige Anstieg ist alles andere als nur auf den guten Schnellfall zurückzuführen, denn schon seit Monaten tendieren die Logiernächte nach oben. Die Schweiz profitiert sehr stark von der Erholung der Weltwirtschaft und der Hochkonjunktur in Europa. Gerade die europäischen Gäste - namentlich natürlich die deutschen - wurden in den letzten Jahren schmerzlich vermisst.

Mit 2.2% in 2017 mutet das Wachstum der Logiernächte aus Europa zwar nicht gerade gross aus, damit sind letztes Jahr aber rund eine Viertelmillion mehr Übernachtungen angefallen. Angesichts des immer noch sehr starken Frankens ein gutes Ergebnis. Noch stärker fiel die ...

