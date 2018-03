Basilea Pharmaceutica AG / Basilea ernennt Adesh Kaul zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Basel, 01. März 2018 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass Adesh Kaul mit Wirkung zum 01. März 2018 als Chief Corporate Development Officer in die Geschäftsleitung der Basilea eintreten wird. Sein Verantwortungsbereich umfasst unverändert strategische Planung, Business Development & Licensing, Investor Relations und Public Relations. Herr Kaul war seit März 2016 Head of Corporate Development bei Basilea und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Bevor er zu Basilea kam, hatte er verschiedene Positionen bei der Polyphor AG inne, darunter CFO und Head Corporate Development. Davor war er als Basileas Head Business Development, Licensing & Investor Relations und Head Public Relations & Corporate Communication tätig. Ausserdem war er als Senior Financial Analyst bei der Neue Zürcher Bank verantwortlich für Schweizer Pharma- und Biotech-Werte und hatte verschiedene Positionen in den Bereichen General Management sowie Sales & Marketing bei dem Bioinformatik-Unternehmen Genedata AG inne. Herr Kaul verfügt über Master-Abschlüsse in Biochemie und Wirtschaft der Universität Basel und einen Executive MBA der HSG St. Gallen. Chief Executive Officer Ronald Scott kommentierte: "Ich freue mich, dass wir unsere Geschäftsleitung durch die Aufnahme von Adesh Kaul als Chief Corporate Development Officer weiter verstärken können. In den letzten zwei Jahren leitete er unsere Partnering-Aktivitäten, was zur erfolgreichen Etablierung von Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften für unser Spital-Antiinfektiva-Portfolio mit führenden Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt geführt hat. Unter Adeshs Führung verfügen wir nun über Partner für unsere vermarkteten Arzneimittel in mehr als 100 Ländern. Insbesondere für das Management von Basileas Aktivitäten im Bereich strategische Planung und Business Development ist Adeshs Expertise von grossem Wert, da wir uns auch zukünftig auf die Stärkung unseres Forschungs- und Entwicklungsportfolios konzentrieren." Über Basilea Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten spezialisiert hat, die auf die medizinische Herausforderung der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten bei Infektionen durch Bakterien oder Pilze sowie in der Krebstherapie abzielen. Basilea erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com (http://www.basilea.com). Ausschlussklausel Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+41 61 606 1102

media_relations@basilea.com (mailto:media_relations@basilea.com)

investor_relations@basilea.com (mailto:investor_relations@basilea.com) Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com (http://www.basilea.com) abrufbar.

