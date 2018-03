The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA G9UA XFRA BE6276591128 TIGENIX 15-18 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1Z46 LB.HESS.THR.CARRARA03A/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4PN5 HSH NORDBANK ZS 10 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BP65TA4 BNP PARIBAS ANL.13/18 BD01 BON EUR N

CA PEUH XFRA FR0011439975 PEUGEOT 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US45950VKP03 INTL FIN.CO.17/18 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USG3812TAA90 GEN.SHOPP.INV. 12/UND.FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0895794658 SPAIN KINGD. 13/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0897453907 ADCB FIN.(CAYM.)13/18 MTN BD01 BON USD N

CA XONE XFRA US30231GAL68 EXXON MOBIL CORP. 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0998947500 EA+SA TR.DEV.BK 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1027211363 AFR. DEV. BK 14/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1043096400 B.A.T. INTL FIN. 14/18FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1198969328 GRENKE FIN. 15/18 MTN BD02 BON EUR N

CA SEAB XFRA LU1645386480 UBS-JPM US EM D.B1-5AAHEO EQ00 EQU EUR Y