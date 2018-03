The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0251197 UBS AG (SYD) 2023 BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0000346552 BELGIQUE 18/33 86 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19W2L5 AMS 18/25 ZO CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2G8VA5 NRW STAEDTE ANL.6 18/28 BD00 BON EUR N

CA ZX5Y XFRA DE000DD5AB54 DZ BANK CLN E.9459 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UE44 DZ BANK IS.C142 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UE51 DZ BANK IS.R.C143 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5L48 LB.HESS.THR.CA.TIL.03C/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P233 LBBW STUFENZINS 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A19XC51 EU EUROP. UNION 18/33 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013321080 LEGRAND 18-26 BD00 BON EUR N

CA XFRA US44920UAM09 HYUNDAI CAP.SVCS 2023 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US571748BD35 MARSH+MCLENNAN COS. 18/48 BD00 BON USD N

CA XFRA US606822AS32 MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US606822AT15 MITSUB. UFJ FIN. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US606822AU87 MITSUB. UFJ FIN. 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US606822AV60 MITSUB. UFJ FIN. 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US718546AR56 PHILLIPS 66 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US718546AS30 PHILLIPS 66 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US855244AN97 STARBUCKS 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US855244AP46 STARBUCKS 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US912810SB52 US TREASURY 2048 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1763164206 KOREAN AIR LINES 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1782806357 ZAPADOSL.ENERG. 18/28 MTN BD02 BON EUR N