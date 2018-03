FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HAY XFRA GB0004161021 HAYS PLC LS-,01 0.012 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.156 EUR

2H1 XFRA AU000000HSO1 HEALTHSCOPE LTD 0.020 EUR

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.108 EUR

3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.244 EUR

IMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.103 EUR

C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.006 EUR

WWR XFRA AU000000WOW2 WOOLWORTHS GROUP LTD. 0.275 EUR

CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 1.460 EUR

3GU XFRA AU000000NHF0 NIB HLDGS LTD 0.058 EUR

FVJ XFRA AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. 0.070 EUR

BDJ XFRA AU000000BEN6 BENDIGO + ADELAIDE BK LTD 0.224 EUR

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.123 EUR

HFW XFRA AU000000TOX6 TOX FREE SOLUTIONS 0.032 EUR

EJT1 XFRA GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 0.463 EUR

XFRA DE000HLB3G39 LB.HESS.-THR.INFL.03/12 0.002 %

0GI XFRA AU000000GMA5 GENWORTH MORTG.INS.AUSTR. 0.077 EUR

10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.131 EUR

AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.573 EUR

FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.139 EUR

SUA2 XFRA GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GR. LS 1 0.015 EUR

9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.320 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.019 EUR

27P XFRA AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS 0.073 EUR

YC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.229 EUR

B14 XFRA AU000000BBN2 BABY BUNTING GROUP LTD 0.018 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.148 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.054 EUR

R9C XFRA AU000000REA9 REA GROUP LTD. 0.300 EUR

26E XFRA AU000000EHE2 ESTIA HEALTH LTD 0.050 EUR

H0C XFRA GB00BYZC3B04 HOTEL CHOC. GRP. LTD -,10 0.007 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.164 EUR

XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN

XFRA AU000000AX19 ACCENT GROUP LTD 0.019 EUR

APT XFRA AU000000ATL0 APOLLO TOURISM + LEISURE 0.013 EUR