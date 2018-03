BERLIN/LISSABON (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor seinem Besuch in Portugal die Reformanstrengungen des Landes nach der Finanzkrise gewürdigt. In einem Interview der Tageszeitungen "Diário de Notícias" und "Jornal de Notícias" sagte er: "Die Portugiesen haben mit der Unterstützung ihrer europäischen Partner diese Krise überwunden. Das ist ein enormer Erfolg und ich habe großen Respekt vor den Leistungen der Menschen in Ihrem Land."

Jetzt müsse Portugal ebenso wie Deutschland die Chancen der Digitalisierung nutzen und sie so gut wie möglich gestalten. "Wir können uns jetzt also nicht auf dem Erreichten ausruhen - nicht in Portugal, nicht in Deutschland, nirgendwo in Europa." Steinmeier wird am Donnerstagmittag in Lissabon von Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa begrüßt, am Freitag reist er nach Porto weiter.

In dem Interview ging er auch auf die Herausforderungen durch die Globalisierung ein, die tiefgreifende Veränderungen verursachten. "Die Unterschiede zwischen unseren Lebenswelten - zwischen Alt und Jung, Stadt und Land, Arm und Reich - wachsen und die soziale Verunsicherung ebenfalls." Migration und die Aufnahme von Flüchtlingen seien eine politische und gesellschaftliche Herausforderung. "In jedem Falle gilt: Wo neuer Nationalismus wächst .... müssen wir klar widersprechen und die rechtsstaatliche Demokratie ebenso wie die Einheit Europas verteidigen."

Angesprochen auf eine Äußerung als Außenminister, als er 2016 den damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump als "Hassprediger" bezeichnet hatte, sagte Steinmeier: "Es ging damals um einen Wahlkampf in den USA, den nicht nur ich in meinem früheren Amt als verstörend empfunden habe. Heute ist für uns entscheidend, dass Präsident Trump der demokratisch gewählte Präsident der Vereinigten Staaten ist." Die USA blieben für Deutschland wie für Portugal ein enorm wichtiger Partner und der Garant der europäischen Sicherheit. Allerdings müsse auch die Europäische Union bereit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen./tl/DP/zb

AXC0036 2018-03-01/07:18