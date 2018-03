Medienmitteilung

Basel, 1. März 2018

Bank Cler stärkt den Verwaltungsrat mit digitaler Kompetenz

Der Verwaltungsrat der Bank Cler wird der Generalversammlung Andreea Prange als neues Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl vorschlagen. Mit ihrem grossen Erfahrungsschatz im Marketing, Vertrieb und der digitalen Transformation unterstützt sie die strategische Ausrichtung der Bank Cler als digitale Bank mit starker physischer Präsenz in urbanen Zentren ideal. Jan Goepfert stellt sich an der Generalversammlung vom 6. April 2018 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.

Andreea Prange vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen

Andreea Prange ist Leiterin Marketing der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Sie zeichnet sich durch eine beeindruckende Karriere in verschiedenen Funktionen im Vertriebs- und Marketingbereich sowie in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) aus. Andreea Prange hat im Rahmen ihrer langjährigen, internationalen Tätigkeit in der Telekommunikations- und seit dreieineinhalb Jahren in der Versicherungsbranche tiefgreifende Transformations- und Changeprozesse begleitet. Mit ihrer Erfahrung im Zusammenspiel von digitalen und physischen Kanälen unterstützt sie die strategische Ausrichtung der Bank Cler ideal. Mit Andreea Prange nominiert die Bank Cler die dritte Frau in den siebenköpfigen Verwaltungsrat.

Austritt von Jan Goepfert aus dem Verwaltungsrat

Jan Goepfert stellt sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung. J. Goepfert gehört dem Verwaltungsrat seit 5. April 2013 an. Er war von April 2013 bis März 2017 Vorsitzender und seither Mitglied des Prüfungsausschusses. Zudem war er von April 2013 bis März 2017 Mitglied des Risikoausschusses. Die Bank Cler bedankt sich für die langjährige und wertvolle Mitarbeit von J. Goepfert im Verwaltungsrat und dessen Ausschüssen.

Nähere Informationen zu Andreea Prange befinden sich im nachfolgenden Kurz-CV.

CURRICULUM VITAE

Andreea Prange, Zug

Geboren 24. März 1978

Seit 2016 Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Head of Marketing Seit 2017 Pro Juventute Luzern-Zug, Mitglied des Vorstands, Ressort Finanzen/Fundraising 2014-2015 Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Head of Online Business & Portals 2011-2013 Telefonica Germany, Vice President Online Business & Portals (zeitweise in Doppelfunktion mit Funktion als Vice President Channel Management) 2010-2012 Telefonica O 2 Germany, Vice President Channel Management (Consumer Sales) 2009-2010 Telefonica O2 Germany, Head of Portfolio & Delivery Management 2006-2009 Telefonica O 2 Germany, Executive Assistant Geschäftsführer Marketing & Sales 2003-2006 Iskander Business Partner / Accelate Deutschland, Project Manager 2002-2003 Seydler AG, Marketing & IT Strategist 2000-2001 Antwerpes AG, Coordinator European Affairs 1997-2000 Roland Berger & Partners S.R.L., Junior Consultant

