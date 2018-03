Am Sonntag will die SPD das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids zur GroKo bekanntgeben. Dann könnte es schnell gehen mit der Regierungsbildung.

Union und SPD rüsten sich für die heiße Phase der Regierungsbildung. Kurz vor Ende des SPD-Mitgliederentscheids über eine neue große Koalition wollen die Spitzen von Union und SPD letzte offene Fragen erörtern, darunter den Zeitplan und Details beim Zuschnitt des Kabinetts. Dazu ist am Nachmittag ein Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer mit dem kommissarischen SPD-Vorsitzenden Olaf Scholz und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles geplant.

Der Mitgliederentscheid der SPD geht an diesem Freitag zu Ende; das Ergebnis soll am Sonntag bekanntgegeben werden. Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel rechnet fest mit einem Ja. "Ich bin mir sicher, dass der Koalitionsvertrag eine Mehrheit bekommt", sagte der langjährige SPD-Vorsitzende am Mittwochabend in Düsseldorf. "Daran gibt es gar keinen Zweifel."

Billigen die SPD-Mitglieder den ausgehandelten Koalitionsvertrag, könnten Merkel am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin gewählt und das neue Kabinett vereidigt werden. Die ...

