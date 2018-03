Zürich - Orior übernimmt eine Mehrheit von 65% an der Thurella AG. Das Produkt- und Markenportfolio von Thurella umfasst Konzepte unter den Marken "Biotta" - führende Schweizer Bio-Säfte, "Traktor" Bio-Smoothies, "Vivitz" Bio-Eistees und "C-ICE". Mit dieser Übernahme stärke Orior die Position über den klassischen Lebensmittelbereich hinaus in einer wachsenden Premium-Nische von Bio-Getränken im In- und Ausland, teilte der Nahrungsmittel-Hersteller am Donnerstag mit.

Die entsprechenden Aktienkaufverträge wurden den Angaben zufolge am (gestrigen) 28. Februar 2018 mit den Hauptaktionären von Thurella unterzeichnet. Gleichzeitig unterbreitet Orior den weiteren Aktionären ein Angebot für die Übernahme der restlichen ...

