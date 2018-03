FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Daimler übernimmt den Carsharing-Anbieter Car2go Europe vollständig. Wie der Konzern mitteilte, wird Daimler Mobility Services 25 Prozent der Anteile an der Car2go Europe GmbH vom Joint-Venture-Partner Europcar Group übernehmen. Europcar nannte einen Verkaufspreis von 70 Millionen Euro.

Durch den Erwerb wird Daimler alleiniger Eigentümer, sobald die Genehmigung durch die zuständigen Behörden erfolgt ist. Die Car2go Europe GmbH war 2012 als Joint-Venture gegründet worden - wobei Daimler von Beginn an mit 75 Prozent die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen hielt. Die Car2go Group, die in Europa, Nordamerika und in China präsent ist, kommt weltweit auf über 3 Millionen Kunden.

