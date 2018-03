Die Aktie des Bremer Raumfahrtspezialisten ist beim kürzlichen Einbruch des Gesamtmarkts um rund 20 % zurückgefallen. Etwas zeitversetzt wurden auf der MünchenerSicherheitskonferenz auch die Perspektiven der Orbitaltechnik(Satellitenüberwachung etc.) diskutiert. Bei Flugsteuerungen inkl. Drohnen besteht ein Nach- und Aufrüstungsvolumen zwischen 3,5 und 4 Mrd. €, das in 4 bis 5 Jahren abzuarbeiten wäre. Das Tempo wird von den USA und Russland vorgegeben. Damit wäre für OHB theoretisch ein Auftragswachstum in der Größenordnung von 300 bis 400 Mill. € p.a. möglich. In der Abwicklung ist dies natürlich anspruchsvoll und kann mit der Hereinnahme eines Ankeraktionärs verbunden sein, um zusätzlichen Finanzbedarf zu decken. Details dazu erwarten wir von der Bilanzkonferenzam 21. März. Inzwischen wird für OHB ein Börsenwert in Höhe von 665 Mill. € angezeigt, das KGV auf Basis 2018 liegt bei 22. Wir nehmen OHB unter Beobachtung und setzen ein Kauflimit bei 35,80 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 9 vom 28.2.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info