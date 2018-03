Von Alberto Delclaux

PARIS (Dow Jones)--Der Augenoptikkonzern Essilor hat 2017 wegen der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Luxottica-Fusion weniger verdient als im Vorjahr. Der Jahresüberschuss ging auf 789 Millionen Euro von vorher 813 Millionen Euro im Vorjahr zurück. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 7,49 Milliarden Euro, was auf das Wachstum in den USA und die starken Online-Verkäufe im Bereich Kontaktlinsen und optische Instrumente zurückzuführen ist. Mit Blick auf das Jahr 2018 erklärte Essilor, man rechne mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von etwa 4 Prozent. Die Dividende wird um 2 Prozent auf 1,53 Euro je Aktie erhöht. Die Fusion mit Luxottica soll in der ersten Jahreshälfte 2018 abgeschlossen werden.

