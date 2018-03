Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Dürr von 95 auf 91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Aktienkurs des Anlagen- und Maschinenbauers sei in den zurückliegenden 12 Monaten um 35 Prozent gestiegen, obwohl die Gewinnschätzungen je Aktie in dieser Zeit nur um 7 Prozent gewachsen seien, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun sei die Dynamik aber zum Erliegen gekommen, nachdem die Aktie im Zuge einer schwachen Unternehmensprognose für 2018 deutlich nachgegeben habe. Der Druck auf das Autogeschäft dürfte zudem anhalten. Auch einige Branchendaten gäben Anlass zur Sorge./ajx/stw Datum der Analyse: 28.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0091 2018-02-28/22:27

ISIN: DE0005565204