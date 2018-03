Sicherheitshardware in Kombination mit Geldautomaten- ManagementSoftware führt zur nächsten Stufe kosteneffektiver Sicherheit und Betriebseffizienz

TMD Security gab heute die Gründung von TMS ATM Software in Partnerschaft mit S3 Technologies Ltd., einem im Raum APAC ansaessigen Geldautomaten-Managementsoftware-Unternehmen bekannt. Das neue Unternehmen verfuegt ueber eine zehnjähriger Erfahrung u. a. in Mehrfachanbieter-Geldautomaten-Management- und Monitoring-Softwarelösungen für alle wichtigen Marken von Geldautomaten, Bargeldeinzahlungs- und Recycling-Automaten. TMS ATM Software hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Der Forschungs- und Entwicklungsbereich ist im Raum APAC angesiedelt. Vertrieb und Support finden auf globaler Ebene statt.

"Die Geldautomatenbranche benötigt eine kosteneffektivere Möglichkeit zum vollen Schutz des Geldautomaten-Channels", so Cees Heuker of Hoek, Gründer von TMD Security und Mitgründer und CEO von TMS ATM Software. "Software ist jetzt das Herz all unserer Tätigkeiten. Hardware alleine reicht nicht mehr aus. Wir benötigen eine Kombination der besten Hardware und Software, um Sicherheitslösungen zu entwickeln, mit denen Geldautomatenbesitzer ihre Geräte kosteneffektiv schützen und sichern können. Das zusammenwirken von der Erfahrung von TMD Security sowie die bewährte Expertise von TMS ATM Software macht es moeglich, dass unsere Kunden und Partner das Beste aus zwei Welten erhalten. Wir sind einmalig aufgestellt, um die Geldautomatensicherheit auf die nächste Stufe zu heben. Die Branche benötigt außerdem einen kosteneffektiveren und effizienten Ansatz für das Geldautomaten-Management das können wir jetzt mit TMS ATM Software anbieten. Dank flexibler Software-as-a-Service (SaaS)-Preise wissen Kunden, dass sie nur für das bezahlen, was sie wirklich benötigen."

TMS ATM Software schützt vor Angriffen auf die ATM Software mittels Malware oder "Black Box"-Geräten, die zum Entleeren des Geldautomaten eingesetzt werden. Sicherheitsmanagement-Software erfasst nicht autorisierte Software- oder Hardware-Änderungen mithilfe von Profilmanagement und blockiert die Nutzung nicht zugelassener USB-Massenspeichergeräte, steuert den Windows-Zugriff auf den Geldautomaten und hilft Banken, BIOS-Passwörter mithilfe von Zugriffsmanagement sicher zu verwalten.

"Alles auf einen Blick" Dashboards hilft den Betreibern, den Status und die Sicherheit all ihrer Geldautomaten zu prüfen, und eine Mobil-App hilft dabei, Probleme schnell zu beheben, während Servicepersonal unterwegs ist. Dadurch werden die Servicekosten reduziert.

"TMD Security entschloss sich wegen dem exzellenten Softwareansatz für diese Partnerschaft zur Entwicklung eines neuen globalen Softwareunternehmens", so Stanley Teo, Mitgründer von TMS ATM Software und CEO von S3 Technologies Ltd. "Unsere Flexibilität bei der spezifischen Anpassung und Lieferung von Lösungen, die ganz auf unsere Kunden zugeschnitten sind, basiert auf mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Geldautomatenbranche. Unsere Software hat bereits vielen Kunden im Raum APAC dabei geholfen, ihre Betriebskosten zu reduzieren, die Geldautomaten-Verfügbarkeit zu verbessern und einen optimalen Kundenservice zu liefern, und das trotz enger Budgets und Herausforderungen durch geringe Netzwerkbandbreiten und völlig unabhängig von dem von ihnen gewählten Geldautomaten-Anbieter."

Das kombinierte Hardware- und Software-Sicherheitsportfolio von TMD Security umfasst nicht nur die Anti-Skimming-Lösungen des Card Protection Kit (CPK), sondern auch das Gas Defence Kit (GDK) und Note Staining Kit (NSK), die alle vor Gas- und Sprengstoffattacken schützen. Neue Lösungen, die dieses Jahr eingeführt werden, umfassen TMD Lock, eine intelligente und sichere Option zum Schutz der Topbox und des Tresors vor logischen und herkömmlichen physikalischen Angriffen bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen beim Schlüssel- und Passwortmanagement.

TMD Security und TMS ATM Software werden auf der RBR Self-Service Banking Asia in Jakarta vom 21. bis 22. März 2018Einblicke in die Verteidigung gegen die neuesten globalen Geldautomaten-Bedrohungen und die Frage gewähren, wie Geldautomaten-Management und Monitoring dabei helfen können, die betriebliche Effizienz zu verbessern.

TMD Security und TMS ATM Software haben ihren Hauptsitz in Europa. Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Support sind in den Regionen EMEA, APAC und Nord- und Südamerika angesiedelt.

www.tmdsecurity.com; E-Mail: atmprotection@tmdsecurity.com

www.tmsatmsoftware.com; E-Mail: sales@tmsatmsoftware.com

TMD Security

Claire Shufflebotham

c.shufflebotham@tmdsecurity.com

+44 (0)7791 091876