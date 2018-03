Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: An der südkoreanischen Börse in Seoul findet wegen des Feiertages zur Unabhängigkeitsbewegung kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Beiersdorf AG dürfte nach überraschend starken vorläufigen Umsatzzahlen fürs abgelaufene Jahr, die das Unternehmen im Januar veröffentlichte, beim Gewinn aufgrund von Bremseffekten von der Währungsseite eher moderate Steigerungen verzeichnet haben. Die Dividende sehen Analysten in einer Factset-Umfrage unverändert bei 0,70 Euro pro Aktie. Im Fokus steht bei Investoren angesichts diverser Presseberichte die Frage, ob es an der Spitze des traditionsreichen Hamburger Unternehmens kurzfristig einen Wechsel geben wird. Der Konsumgüterkonzern, der unter anderem die weltweit bekannten Marken Nivea und Tesa produziert, wird die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahr, den Dividendenvorschlag sowie den Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr voraussichtlich am Donnerstag um 8.00 Uhr vorlegen.

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 EBIT vor Sondereffekten 1.095 +8% 23 1.015 Ergebnis nach Steuern/Dritten 725 +2% 21 709 Ergebnis je Aktie 3,18 +2% 27 3,13 Dividende je Aktie 0,70 -- 24 0,70

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 1.770 +4% 14 1.698 Umsatz Automotive 700 +5% 11 664 Umsatz Defence 1.070 +4% 11 1.034 EBIT 167 -2% 14 171 EBIT Automotive 73 +22% 11 60 EBIT Defence 117 +2% 11 115 Ergebnis nach Steuern/Dritten 110 +4% 14 105 Ergebnis je Aktie 2,56 +4% 14 2,46

ZALANDO

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 1.345 +23% 10 1.092 EBIT bereinigt 113 +18% 8 96 EBIT 111 +10% 9 101 Ergebnis nach Steuern 92 +53% 4 60 Ergebnis je Aktie 0,37 +48% 5 0,25

FREENET

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 3.475 +3% 8 3.362 EBITDA 476 +8% 7 439 Konzernergebnis 287 +33% 8 216 Ergebnis je Aktie 2,14 +20% 10 1,78 Dividende je Aktie 1,65 +3% 9 1,60

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis

07:40 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA

10:00 DE/Aurubis AG, HV

10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PK zum Jahresergebnis

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Hypoport AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Rio Tinto 1,2943 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,0 zuvor: 59,0 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 1. Veröff.: 56,1 zuvor: 58,4 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,3 1. Veröff.: 60,3 zuvor: 61,1 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 59,6 11:00 Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,7% zuvor: 8,7% -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,2 zuvor: 55,3 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 53,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 5,15-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Gesamtvolumen von 3,5 Mrd bis 4,5 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 250 Mio bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 7,0 bis 8,0 Mrd EUR, davon: 0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 4,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2041 2,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2048 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.707,00 -0,27% Nikkei-225 21.724,47 -1,56% Shanghai-Composite 3.256,85 -0,08% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.435,85 -0,44 DAX-Future 12.363,00 -0,58 XDAX 12.368,12 -0,58 MDAX 26.275,04 -0,22 TecDAX 2.629,93 0,32 EuroStoxx50 3.438,96 -0,55 Stoxx50 3.038,11 -0,91 Dow-Jones 25.029,20 -1,50 S&P-500-Index 2.713,83 -1,11 Nasdaq-Comp. 7.273,01 -0,78 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,48 +22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem neuerlichen Kursrutsch in Europa rechnen Händler am Donnerstag. Angesichts der laufenden Underperformance gegenüber den USA dürfte es hierzulande sogar noch stärker nach unten gehen. Die DAX-Terminkontrakte rutschten bis zum Handelsschluss ab und schlossen auf Tagestief. Der DAX wird entsprechend mindestens 80 Punkte tiefer erwartet um 12.350 Punkte. Die Kombination aus globalem Anstieg von Zins und Inflation plus hawkischen Aussagen des neuen US-Notenbankchefs dürfte weiter massiven Druck auf die Aktienbewertungen ausüben. Allerdings werden auch hoffnungsvoll stimmende Signale genannt. So sei der Kursrutsch an Wall Street lediglich durch die hochgewichteten Energie-Aktien ausgelöst worden, die dem Ölpreis nach unten gefolgt seien. Dies sei allerdings kein Hinweis auf eine schwache Konjunktur, sondern gehe nur auf erhöhte Lagerbestände in den USA zurück. Positiv sei ferner, dass in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index mit 51,6 auf ein neues 6-Monats-Hoch gestiegen sei. Dies dürfte den Fokus auf die im Tagesverlauf anstehenden PMI-Revisionen großer Industrieländer wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den ISM-Index aus den USA richten. Dazu erreicht die Berichtssaison einen neuen Höhepunkt mit Zahlen von unter anderem Adecco, Anheuser-Busch InBev, Beiersdorf, Essilior, Kion, Rheinmetall und WPP.

Rückblick: Leichter - Nach einem regelrechten Abverkauf in der letzten Handelsstunde haben die Börsen im Minus geschlossen. Zum einen gab es Gegenwind aus den USA, nachdem die Indizes an der Wall Street nach einem freundlichen Start schnell wieder ins Minus gedreht hatten. Zudem sorgten sich Anleger um den Ausgang des SPD-Mitgliedervotums wie auch der Wahlen in Italien am Wochenende. Ein schwacher chinesischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe belastete Minenwerte. Rio Tinto verloren 3 Prozent, BHP Billiton 2,7 Prozent und Anglo American 3,3 Prozent. Der Sektorindex stellte mit einem Abschlag von 2,4 Prozent das Branchenschlusslicht. Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen zogen Wienerberger um 5,7 Prozent an. Kühne & Nagel verloren knapp 5 Prozent. Die Gewinnerwartungen wurden verfehlt. Als sehr gut wurden dagegen die Geschäftszahlen der Supermarktkette Ahold Delhaize an der Börse eingestuft. Ahold gewannen 3 Prozent. 2,2 Prozent nach oben ging es mit Salvatore Ferragamo. Der angekündigte Rücktritt des CEO könnte nun endlich die erhoffte Trendwende bringen, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

