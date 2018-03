DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: An der südkoreanischen Börse in Seoul findet wegen des Feiertages zur Unabhängigkeitsbewegung kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Beiersdorf AG dürfte nach überraschend starken vorläufigen Umsatzzahlen fürs abgelaufene Jahr, die das Unternehmen im Januar veröffentlichte, beim Gewinn aufgrund von Bremseffekten von der Währungsseite eher moderate Steigerungen verzeichnet haben. Die Dividende sehen Analysten in einer Factset-Umfrage unverändert bei 0,70 Euro pro Aktie. Im Fokus steht bei Investoren angesichts diverser Presseberichte die Frage, ob es an der Spitze des traditionsreichen Hamburger Unternehmens kurzfristig einen Wechsel geben wird. Der Konsumgüterkonzern, der unter anderem die weltweit bekannten Marken Nivea und Tesa produziert, wird die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahr, den Dividendenvorschlag sowie den Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr voraussichtlich am Donnerstag um 8.00 Uhr vorlegen.

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 EBIT vor Sondereffekten 1.095 +8% 23 1.015 Ergebnis nach Steuern/Dritten 725 +2% 21 709 Ergebnis je Aktie 3,18 +2% 27 3,13 Dividende je Aktie 0,70 -- 24 0,70

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 1.770 +4% 14 1.698 Umsatz Automotive 700 +5% 11 664 Umsatz Defence 1.070 +4% 11 1.034 EBIT 167 -2% 14 171 EBIT Automotive 73 +22% 11 60 EBIT Defence 117 +2% 11 115 Ergebnis nach Steuern/Dritten 110 +4% 14 105 Ergebnis je Aktie 2,56 +4% 14 2,46

ZALANDO

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 1.345 +23% 10 1.092 EBIT bereinigt 113 +18% 8 96 EBIT 111 +10% 9 101 Ergebnis nach Steuern 92 +53% 4 60 Ergebnis je Aktie 0,37 +48% 5 0,25

FREENET

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 3.475 +3% 8 3.362 EBITDA 476 +8% 7 439 Konzernergebnis 287 +33% 8 216 Ergebnis je Aktie 2,14 +20% 10 1,78 Dividende je Aktie 1,65 +3% 9 1,60

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis

07:40 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA

10:00 DE/Aurubis AG, HV

10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PK zum Jahresergebnis

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Hypoport AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Rio Tinto 1,2943 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,0 zuvor: 59,0 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 1. Veröff.: 56,1 zuvor: 58,4 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,3 1. Veröff.: 60,3 zuvor: 61,1 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 59,6 11:00 Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,7% zuvor: 8,7% -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,2 zuvor: 55,3 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 53,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 5,15-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Gesamtvolumen von 3,5 Mrd bis 4,5 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 250 Mio bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 7,0 bis 8,0 Mrd EUR, davon: 0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 4,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2041 2,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2048 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.707,00 -0,27% Nikkei-225 21.724,47 -1,56% Shanghai-Composite 3.256,85 -0,08% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.435,85 -0,44 DAX-Future 12.363,00 -0,58 XDAX 12.368,12 -0,58 MDAX 26.275,04 -0,22 TecDAX 2.629,93 0,32 EuroStoxx50 3.438,96 -0,55 Stoxx50 3.038,11 -0,91 Dow-Jones 25.029,20 -1,50 S&P-500-Index 2.713,83 -1,11 Nasdaq-Comp. 7.273,01 -0,78 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,48 +22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem neuerlichen Kursrutsch in Europa rechnen Händler am Donnerstag. Angesichts der laufenden Underperformance gegenüber den USA dürfte es hierzulande sogar noch stärker nach unten gehen. Die DAX-Terminkontrakte rutschten bis zum Handelsschluss ab und schlossen auf Tagestief. Der DAX wird entsprechend mindestens 80 Punkte tiefer erwartet um 12.350 Punkte. Die Kombination aus globalem Anstieg von Zins und Inflation plus hawkischen Aussagen des neuen US-Notenbankchefs dürfte weiter massiven Druck auf die Aktienbewertungen ausüben. Allerdings werden auch hoffnungsvoll stimmende Signale genannt. So sei der Kursrutsch an Wall Street lediglich durch die hochgewichteten Energie-Aktien ausgelöst worden, die dem Ölpreis nach unten gefolgt seien. Dies sei allerdings kein Hinweis auf eine schwache Konjunktur, sondern gehe nur auf erhöhte Lagerbestände in den USA zurück. Positiv sei ferner, dass in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index mit 51,6 auf ein neues 6-Monats-Hoch gestiegen sei. Dies dürfte den Fokus auf die im Tagesverlauf anstehenden PMI-Revisionen großer Industrieländer wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den ISM-Index aus den USA richten. Dazu erreicht die Berichtssaison einen neuen Höhepunkt mit Zahlen von unter anderem Adecco, Anheuser-Busch InBev, Beiersdorf, Essilior, Kion, Rheinmetall und WPP.

Rückblick: Leichter - Nach einem regelrechten Abverkauf in der letzten Handelsstunde haben die Börsen im Minus geschlossen. Zum einen gab es Gegenwind aus den USA, nachdem die Indizes an der Wall Street nach einem freundlichen Start schnell wieder ins Minus gedreht hatten. Zudem sorgten sich Anleger um den Ausgang des SPD-Mitgliedervotums wie auch der Wahlen in Italien am Wochenende. Ein schwacher chinesischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe belastete Minenwerte. Rio Tinto verloren 3 Prozent, BHP Billiton 2,7 Prozent und Anglo American 3,3 Prozent. Der Sektorindex stellte mit einem Abschlag von 2,4 Prozent das Branchenschlusslicht. Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen zogen Wienerberger um 5,7 Prozent an. Kühne & Nagel verloren knapp 5 Prozent. Die Gewinnerwartungen wurden verfehlt. Als sehr gut wurden dagegen die Geschäftszahlen der Supermarktkette Ahold Delhaize an der Börse eingestuft. Ahold gewannen 3 Prozent. 2,2 Prozent nach oben ging es mit Salvatore Ferragamo. Der angekündigte Rücktritt des CEO könnte nun endlich die erhoffte Trendwende bringen, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Von einem enttäuschenden Ausblick sprachen Marktteilnehmer bei Bayer, die Aktie verlor 1,9 Prozent. Überwiegend im Rahmen der Erwartungen fielen dagegen die Geschäftszahlen von Dürr aus. "Das Problem ist die Margenentwicklung", sagte ein Händler. Dürr verloren 4 Prozent. Positiv überraschten die Geschäftszahlen der Aareal Bank für das vierte Quartal. Die Aktie stieg 1,9 Prozent. Nach langem Warten hat Steinhoff nun zumindest die Umsatzzahlen für das Schlussquartal 2017 vorgelegt, die Aktie gewann 2,9 Prozent. Hapag-Lloyd (plus 0,7 Prozent) profitierte 2017 von höheren Transportmengen, leicht erholten Frachtraten und dem Zusammenschluss mit der United Arab Shipping Company. Nach Vorlage von Zahlen zogen Klöckner um 1,5 Prozent an. Die Geschäftsleitung von RIB Software ist momentan in Europa auf Präsentationstour, die Aktie profitierte und schloss 10,5 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwoch. Der Gesamtmarkt sei dabei den schwachen Vorgaben der Wall Street nach unten gefolgt. Es habe keine relevanten Unternehmensnachrichten gegeben. Die Beiersdorf-Aktie wurde 0,9 Prozent schwächer getaxt. Das Unternehmen wird am Donnerstag das ausführliche Jahresergebnis vorlegen.

USA / WALL STREET

Schwach - Die Zinssorgen hatten die Wall Street auch zur Wochenmitte weiterhin fest im Griff. Nach einem volatilen Handel schlossen die Indizes erneut mit deutlichen Verlusten. Die Aussagen von US-Notenbankpräsident am Vortag Jerome Powell waren dahingehend interpretiert worden, dass die Fed in diesem Jahr vier Mal an der Zinsschraube drehen könnte. Bislang geht der Markt von drei Zinsschritten aus. Damit verzeichneten die wichtigsten Indizes auf Monatssicht wieder Verluste. Für den S&P-500 sowie den Dow-Jones-Index waren es die ersten Monatsabschläge seit März 2017. Die jüngsten US-Konjunkturdaten untermauerten derweil nicht das positive Bild, das Powell gezeichnet hatte. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2017 etwas schwächer gewachsen als zunächst berichtet. Zudem gab es einen deutlichen Rückgang des Einkaufsmanagerindexes des Großraum Chicago, der die Prognosen klar verfehlte. Der Einstieg eines Hedgefonds bei United Technologies schob die Aktie 0,6 Prozent nach oben. Pershing Square Capital, die Investment-Holding von Bill Ackman, hat eine Beteiligung an dem Konglomerat aufgebaut. Dies sagte Ackman gegenüber CNBC. Dagegen wollte United Technologies den Bericht nicht kommentieren. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab um 3 Basispunkte auf 2,86 Prozent nach, nachdem das US-BIP leicht nach unten revidiert wurde. Damit bleibt die Marke von 3,00 Prozent in Sichtweite, deren Erreichen einen neuerlichen Kursrutsch am Aktienmarkt auslösen könnte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.39 Uhr EUR/USD 1,2194 -0,0% 1,2194 1,2215 EUR/JPY 130,30 +0,2% 130,05 130,31 EUR/CHF 1,1529 +0,1% 1,1519 1,1523 GBP/EUR 1,1285 +0,0% 1,1282 1,1298 USD/JPY 106,85 +0,2% 106,65 106,67 GBP/USD 1,3762 +0,0% 1,3757 1,3801 Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,8% 9.877,09 9.877,09

Am Devisenmarkt baute der Dollar seine Vortagesgewinne nach den Powell-Aussagen noch leicht aus. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,2200 Dollar, im Tagestief fiel die Devise bis auf 1,2187 Dollar. Im Vortageshoch wurden noch über 1,2340 Dollar aufgerufen. Der Markt müsse sich mit der Idee anfreunden, dass doch vier anstatt nur drei Zinsschritte von der Fed dieses Jahr kommen können, so die Commerzbank. Powell habe sich wie seine Vorgänger(in) nicht dazu hinreißen lassen, eine genaue Aussage zu zukünftigen Zinsentscheidungen zu tätigen. Aber bei der Anhörung sei deutlich geworden, dass er zuversichtlich sei, dass die Inflation steigen wird, so die Devisen-Analysten weiter.

Am Donnerstagmorgen behauptet der Dollar sein erhöhtes Niveau. Neben Zinsspekulationen stützten die hohen US-Anleiherenditen den Greenback, sagt Brad Bechtel, Leiter der Devisenstrategie bei Jefferies. Es sei daher relativ teuer, zugunsten von Niedrigzinswährungen, wie etwa dem Euro, gegen den Dollar zu wetten. Nach Meinung von Bechtel dürfte die Abwärtsbewegung des Dollar nunmehr beendet sein.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,69 61,64 +0,1% 0,05 +2,1% Brent/ICE 64,67 64,73 -0,1% -0,06 -1,8%

Für die Ölpreise ging es nach anfänglichen Aufschlägen kräftig nach unten, nachdem die US-Förderung in der vergangenen Woche auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist. Dies verschärfte die ohnehin bestehenden Sorgen hinsichtlich einer immer weiter steigenden Förderung. Dagegen traten die deutlicher als erwartet gestiegenen wöchentlichen US-Lagerdaten weitgehend in den Hintergrund, belasteten aber zusätzlich die Preise. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gab zum US-Settlement um 2,2 Prozent auf 61,64 Dollar nach. Brent fiel um 1,3 Prozent auf 65,78 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,64 1.318,15 -0,3% -4,51 +0,8% Silber (Spot) 16,34 16,42 -0,5% -0,08 -3,6% Platin (Spot) 979,00 985,50 -0,7% -6,50 +5,3% Kupfer-Future 3,11 3,11 +0,0% +0,00 -5,8%

Nach dem Zweiwochentief des Vortages zeigte sich der Goldpreis stabilisiert. Allerdings steht für den Monat Februar ein Minus von 1,8 Prozent zu Buche. Es ist der erste monatliche Verlust seit Oktober vergangenen Jahres. Zum US-Settlement kostete die Feinunze 1.318 Dollar. Im Handel sieht man Gold weiterhin als Verlierer steigender Zinserwartungen. Die BIP-Daten änderten am großen Bild nichts, hieß es von einem Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

POLITIK DEUTSCHLAND

Hacker haben offensichtlich erfolgreich das besonders geschützte Internetnetz deutscher Regierungsstellen attackiert. Das Bundesinnenministerium bestätigte entsprechende Medienberichte und sprach von einem "IT-Sicherheitsvorfall". "Wir können bestätigen, dass derzeit durch das BSI und die Nachrichtendienste ein IT-Sicherheitsvorfall untersucht wird, der die Informationstechnik und Netze des Bundes betrifft", erklärte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth. Innerhalb der Bundesverwaltung sei der Angriff "isoliert und unter Kontrolle gebracht" worden. Zu Details wollte sich das Innenressort allerdings nicht äußern.

BREXIT

Im Streit über die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien in der Übergangsphase nach dem Brexit hat die britische Regierung neue Vorschläge präsentiert. Demnach sollen EU-Bürger nach dem für März 2019 geplanten Brexit bis zum Ende einer Übergangszeit nach wie zuvor das Recht haben, in Großbritannien zu leben, zu studieren und zu arbeiten. Brüssel geht von einer Transition von 21 Monaten aus, also bis Ende 2020.

US-NOTENBANK

Nach Ansicht von Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, kann es sich die US-Notenbank leisten geduldig zu sein, bevor sie die Zinsen weiter anhebt. Es wird weithin erwartet, dass die Fed bei ihrer Sitzung im März die Zinsen erneut anheben wird. Kashkari vertritt die Meinung, dass sich die Fed in Ermangelung klarerer Beweise für eine stärkere Inflation mit den nächsten Zinsschritten nicht beeilen muss. Er ist derzeit kein stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der US-Notenbank.

US-POLITIK

Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Hope Hicks, tritt zurück. Dies teilte am Mittwoch US-Präsidentensprecherin Sarah Sanders mit, ohne Gründe für den Rücktritt zu nennen. Die 29-Jährige hatten den Posten erst im Sommer übernommen.

SCHUSSWAFFEN-DEBATTE USA / WALMART

Als Reaktion auf die Debatte nach dem Schulmassaker in Florida setzt der US-Einzelhandelsriese Walmart das Mindestalter für Waffenkäufer auf 21 Jahre herauf. Dies solle so schnell wie möglich umgesetzt werden.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrie hat im Februar erneut uneinheitliche Signale gesendet: Während der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Einkaufsmanagerindex deutlich zurückging, zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex einen leichten Anstieg der Aktivität. Der von dem Medienunternehmen Caixin und den Marktforschern von Markit erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im Februar auf ein Sechsmonatshoch bei 51,6 von 51,5 Punkten im Januar. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Februar dagegen auf ein 19-Monatstief von 50,3 nach 51,3 im Januar.

DAIMLER / GEELY

Die Parteien im Bundestag wollen nicht gegen den verdeckten Einstieg des chinesischen Investors Li Shufu bei Daimler vorgehen. "Grundsätzlich senden wir kein Signal aus, was Investoren abschreckt", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Bernd Westphal, nach einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses.

DAIMLER

Daimler übernimmt den Carsharing-Anbieter Car2go Europe vollständig. Wie der Konzern mitteilte, wird Daimler Mobility Services 25 Prozent der Anteile an der Car2go Europe GmbH vom Joint-Venture-Partner Europcar Group übernehmen. Europcar nannte einen Verkaufspreis von 70 Millionen Euro.

DEUTSCHE BANK

