Erneut aufflammende Zinssorgen dürften auch am Donnerstag auf die Stimmung von Anlegern drücken. Banken und Broker erwarten den Dax am Morgen bei 12.343 Punkte rund 0,7 Prozent im Minus. Am Mittwoch hatte das deutsche Börsenbarometer um 0,4 Prozent niedriger bei 12.435 Punkten geschlossen. Insgesamt summierte sich das Dax-Minus im Februar damit...

