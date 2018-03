In Bratislava stehen Mitarbeiter der Regierung unter Druck. Das EU-Parlament und die Brüsseler Kommission werfen ein Auge auf den Fall.

Der Doppelmord an einem Enthüllungsjournalisten und seiner Verlobten in der Slowakei hat immer stärker auch politische Konsequenzen. Nach dem Rücktritt von Kulturminister Marek Madaric legten am Mittwochabend zwei Vertraute des sozialdemokratischen Regierungschefs Robert Fico ihre Funktionen in der Staatsführung auf Eis. Zudem wollen sich die EU-Kommission und das Europäische Parlament mit den Vorgängen in dem kleinen EU-Land befassen.

Der 27-jährige Journalist Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova waren in der Nacht zum Montag in ihrem Haus im Dorf Velka Maca in der Westslowakei tot aufgefunden worden. Sie waren nach Polizeiangaben durch Schüsse in Kopf und Brust im Stil einer Hinrichtung getötet worden. Kuciak hatte über die Verfilzung von Politik und Geschäftemacherei recherchiert und war dabei auf mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Politikern und Regierungsmitarbeitern gestoßen.

"Da unsere Namen zum politischen Kampf gegen den Regierungschef missbraucht werden, haben wir ...

