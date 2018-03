FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat dank guter Geschäfte sowohl in der Autozuliefer- als auch der Rüstungssparte 2017 sein Profitabilitätsziel übertroffen. Die Messlatte beim Umsatz hat der MDAX-Konzern allerdings nicht ganz geschafft. Den Ausblick auf das laufende Jahr will Rheinmetall am 15. März geben.

Die Düsseldorfer haben 2017 einen Konzernumsatz von 5,896 Milliarden Euro erwirtschaftet, das waren 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Zur Erlössteigerung im Konzern haben erneut beide Unternehmensbereiche beigetragen. Das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) legte um 13 Prozent auf 400 Millionen Euro zu und die operative Marge im Konzern verbesserte sich auf 6,8 Prozent von 6,3 Prozent. Rheinmetall hatte eine operative Marge von "leicht über" 6,5 Prozent bei einem organischen Umsatzwachstum von rund 6 Prozent in Aussicht gestellt.

Analysten hatten bei Rheinmetall einen Umsatz von 5,94 Milliarden Euro und ein EBIT von 373 Millionen Euro erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 01:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.