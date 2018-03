Liebe Leser,

BASF ist am Mittwoch wieder etwas schwächer geworden. Aber nicht entscheidend, betonen charttechnische Analysten. Noch immer habe die Aktie die Chance, in den Aufwärtstrend zurückzukehren. Das wiederum könne den Wert um 9 Euro oder in der relativen Betrachtung um 10 % nach oben bringen. Dennoch: Derzeit sind aus charttechnischer Sicht die Hürden in Höhe von 90 Euro relativ hoch. Die Aktie ist nun nach einer kurzen Erholung ausgehend von 85 Euro wieder etwas schwächer geworden. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...