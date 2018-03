Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zuletzt einige Investoren und auch Analysten überrascht. So sind Charttechniker derzeit der Meinung, die Aktie sei in einem Abwärtstrend sei. Sie müssen aber einräumen, dass die Aktie zuletzt immerhin eine wichtige Hürde überwunden hat. Deshalb könne sie kurzfristig eventuell noch weiter ansteigen. Konkret: Die Aktie verlor am Mittwoch etwas an Wert, konnte aber vor kurzem die 13-Euro-Marke zurückerobern. Dennoch: Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. ... (Frank Holbaum)

