01.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Baader Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Für die Analysten der Baader Bank kommen die jüngsten News zu CA Immo doppelt gut an. Zunächst erachten sie den vorerst abgesagten Merger mit der Immofinanz als positiv. CA Immo für sich alleine habe eine attraktive Equity-Story, so die Analysten. Die Unsicherheit bezüglich des Mergers habe die Aktie bisher belastet, meinen die Analysten. Auch die präsentierten vorläufigen Zahlen erwähnen die Baader-Experten positiv. Die Guidance für den FFO I in Höhe von 115...

Den vollständigen Artikel lesen ...