FAS AG: FAS AG expandiert: Neuer Standort Berlin

Die FAS AG baut ihre Beratungspräsenz auf dem deutschen Markt weiter aus und ist ab sofort in Berlin mit einem neuen Standort vertreten.

Stuttgart/Berlin, 1. März 2018 Die FAS AG wächst weiter und ist seit heute auch in der Bundeshauptstadt Berlin vertreten. Mit dem zentral gelegenen Standort in Berlin-Mitte expandiert das unabhängige Finanzberatungsunternehmen weiter auf dem deutschen Markt. Der Fokus der Geschäftstätigkeit wird dabei auf den dort ansässigen Start-up-Unternehmen, dem öffentlichen Sektor sowie der Immobilienbranche liegen.

"Die FAS AG hatte bereits in der Vergangenheit im Bereich Regenerative Energien sowie Internet regelmäßig sehr spannende Projekte in Berlin. Durch die sich nun etablierten zahlreichen Start-up-Unternehmen bzw. inzwischen auch Grown Ups mit zahlreichen Herausforderungen im Finanzbereich bis hin zum IPO sowie Großunternehmen im Public und Real Estate Sector, ist nach unserer Einschätzung jetzt der richtige Zeitpunkt für die FAS AG auch eine Niederlassung in Berlin zu etablieren. Zudem ist das sich sehr dynamisch entwickelnde Berlin gerade für jüngere Mitarbeiter auch ein sehr attraktiver Standort.", so Ingo Weber, Vorstand der FAS AG.

Mit der Erweiterung der Standorte in Deutschland verfolgt die FAS AG kontinuierlich ihre Wachstumsziele und den Ausbau des Financial Advisory-Beratungsgeschäfts, das als Mitglied der WTS Gruppe neben den bereits vorhandenen Landesgesellschaften in Österreich und der Schweiz perspektivisch auch noch breiter internationaler aufgestellt werden soll.

Kontakt: FAS AG Herr Ingo Weber, Vorstand Design Offices Berlin Am Zirkus Bertolt-Brecht-Platz 3 10117 Berlin Telefon: +49 (0)30 5858134-180

Die FAS AG als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, Zürich und Wien.

Kontakt: FAS AG Anke Berg, Managerin Marketing Büchsenstr. 10 70173 Stuttgart Telefon: +49 711 62 00 749-13 Fax: +49 711 62 00 749-99 Email: anke.berg@fas.ag www.fas.ag

