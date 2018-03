FCR Immobilien AG mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg 2017

FCR Immobilien AG mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg 2017

- Vorläufige Zahlen bestätigen hervorragende Geschäftsentwicklung - Umsatz steigt auf 16,36 Mio. Euro (Vorjahr 12,13 Mio. Euro) - EBITDA plus 68 % auf 5,04 Mio. Euro verbessert - Ergebnis vor Steuern steigt um 160 % auf 1,90 Mio. Euro - Neue 6,0 %-Anleihe weiter erfolgreich in der Privatplatzierung

München, 01.03.2018: Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, kann wie erwartet auf eine sehr gute Geschäftsentwicklung 2017 zurückblicken. Nach vorläufigen, untestierten HGB-Zahlen hat die FCR Immobilien AG ihren Umsatz 2017 um 34 Prozent auf 16,36 Mio. Euro nach 12,13 Mio. Euro gesteigert. Hiervon entfielen etwas über die Hälfte auf die Mieteinahmen, der verbleibende Teil auf die Objektveräußerungen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, ist im vergangenen Jahr um 68 Prozent auf 5,04 Mio. Euro nach 2,99 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, konnte 2017 um 73 Prozent auf 3,82 Mio. Euro nach 2,21 Mio. Euro 2016 verbessert werden. Das Ergebnis vor Steuern ist deutlich überproportional um 160 Prozent auf 1,90 Mio. Euro nach 0,73 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen. Zu der sehr erfreulichen Entwicklung haben deutlich höhere Mieteinnahmen im Zuge des Portfolioausbaus sowie durch das aktive Asset Management beigetragen. Zudem konnten im vergangenen Geschäftsjahr 5 Immobilien nach erfolgreichem Asset Management der FCR Immobilien AG veräußert werden.

Die dynamische Entwicklung der FCR Immobilien AG zeigt sich auch beim Ausbau des Immobilienportfolios 2017. So wuchs das Immobilienportfolio zum Jahresende auf 41 Objekte mit einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Ende 2016 lag der Immobilienbestand noch bei 18 Objekten mit 83.000 m² vermietbarer Fläche.

Nach der erfolgreichen Geschäftsentwicklung 2017 ist die FCR Immobilien AG gut in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Aktuell befindet sich die neue 6,0 %-Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2G9G64 / WKN A2G9G6) der FCR Immobilien AG in der Privatplatzierung. Die zufließenden Mittel dienen primär ebenfalls für das weitere Wachstum der Gesellschaft. Anleger haben die Möglichkeit, die Anleihe über die Börse Frankfurt zu ordern oder per Zeichnungsschein, der auf der Website der Gesellschaft zu finden ist. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren wurde mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Hierzu gehören nachrangige Buchgrundschulden sowie u.a. eine Ausschüttungssperre von 50 % des Jahresüberschusses und ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines Kontrollwechsels. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 25 Mio. Euro. Die FCR Immobilien AG hat sich zu einer umfangreichen Transparenz verpflichtet mit dem Ziel, regelmäßig über die Geschäftsentwicklung zu berichten. Rechtlich maßgeblich für die Anleiheemission ist der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der Website der FCR Immobilien AG www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Die FCR Immobilien AG hat sich auch 2017 sehr dynamisch profitabel weiterentwickelt. Die Ergebnisentwicklung zeigt, dass wir nicht nur sehr günstig einkaufen können, sondern auch durch unser aktives Asset Management nachhaltig Werte schaffen. An diese positive Entwicklung wollen wir 2018 anknüpfen."

Der Jahresabschluss der FCR Immobilien AG wird inklusive Prognose für das Geschäftsjahr 2018 ab Ende März auf der Website der Gesellschaft unter www.fcr-immobilien.de im Investor Relations-Bereich zum Download zur Verfügung stehen.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.

Pressekontakt

edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Patrick Wang Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch Senior Director Investments & Corporate Communications

FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München www.fcr-immobilien.de Telefon +49 89 2000 511 81 Fax +49 89 2000 511 98 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Bavariaring 24 80336 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 2000511-99 Fax: +49 (0)89 2000511-98 E-Mail: info@fcr-immobilien.de Internet: www.fcr-immobilien.de

ISIN: DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64 WKN: A2BPUC, A2G9G6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange

