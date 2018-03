DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: An der südkoreanischen Börse in Seoul findet wegen des Feiertages zur Unabhängigkeitsbewegung kein Handel statt.

TAGESTHEMA I

Die chinesische Industrie hat im Februar erneut uneinheitliche Signale gesendet: Je nach Lesart hat sie sich etwas besser oder schwächer als im Vormonat entwickelt. Während der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Einkaufsmanagerindex deutlich zurückging, zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex einen leichten Anstieg der Aktivität. Der von dem Medienunternehmen Caixin und den Marktforschern von Markit erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe schob sich im vergangenen Monat auf ein Sechsmonatshoch bei 51,6 von 51,5 Punkten im Januar. Ein Wert über 50 weist auf eine Expansion der Wirtschaft hin, während ein Wert darunter eine Schrumpfung anzeigt. Laut Caixin zog die Industrieproduktion im Februar weiter an, wenn auch langsamer als im Januar. Der Anstieg der Auftragseingänge beschleunigte sich, während sich das Wachstum der neuen Exportaufträge verlangsamte. Auch sei das Geschäftsvertrauen auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Februar dagegen auf ein 19-Monatstief von 50,3 nach 51,3 im Januar. Die Fabriken im Land waren wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen und die Nachfrage nach chinesischen Exporten ließ nach.

TAGESTHEMA II

Die New Yorker Bankenaufsicht soll Kreisen zufolge einige Finanzinstitute gebeten haben, ihre Geschäftsbeziehungen zu Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, offenzulegen - darunter auch die Deutsche Bank. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, hat das New York State Department of Financial Services die Anfragen in der vergangenen Woche versandt. Die Behörde interessiere sich zudem für die Finanzen von Kushner. Zu den Banken gehörten die Deutsche Bank und die Signature Bank. Kushner ist leitender Berater des Präsidenten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 53,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.707,40 -0,26% Nikkei-225 21.724,47 -1,56% Hang-Seng-Index 30.864,44 +0,06% Kospi Feiertag Schanghai-Composite 3.267,02 +0,23% S&P/ASX 200 5.973,30 -0,71%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen setzt sich keine einheitliche Tendenz durch. Während die Kurse in Tokio und Sydney weiter nachgeben, weisen die Börsen in China und Indien Kursgewinne aus. In China überwiegt vor der Sitzung des Nationalen Volkskongresses das Kaufinteresse. Das so genannte Parlament soll die Verfassung ändern und so die Macht der derzeitigen Führung dauerhaft zementieren. Außerdem ist der Caixin-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe entgegen den Erwartungen leicht gestiegen. In Indien profitiert der Markt von günstigen Konjunkturaussichten. Die Wachstumsprognosen für Indien sind nach starken Daten weiter nach oben geschraubt worden. Dagegen dämpft der andauernde Rücksetzer der Wall Street in Tokio und auch in Sydney die Stimmung. Unter Druck stehen Rohstoff- und Energiewerte. Zum einen sind die Ölpreise mit hohen US-Lagerbeständen unter Druck geraten, zum anderen drückt der tendenziell festere Dollar auf die Preise der Rohstoffe. Besonders schwach im Markt liegt erneut der Nikkei. Hier stehen auch Zykliker unter Druck, unter Führung von Kawasaki Heavy Industries, die 5,4 Prozent verlieren. Grund sind Probleme bei den Rädern von Hochgeschwindigkeitszüge. In Sydney drückt ein überraschender Rückgang der Investitionen etwas auf die Stimmung. Verursacht wurde er allerdings nur von den großen Bergbau-Gesellschaften. Trotzdem hat die UBS die Wachstumsprognosen für Australien nun gesenkt. BHP verlieren 1,1 und Rio Tinto 4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Salesforce zeigten sich äußerst volatil nach Geschäftsausweis des Cloud-Pioniers, letztlich gewann die Aktie 1,3 Prozent. Der Softwarehersteller hatte nach der Schlussglocke Viertquartalszahlen über Markterwartung vorgelegt. Dies betraf sowohl Ergebnis als auch Umsatz. Zudem hatte die Gesellschaft ihren Erlösausblick angehoben. Bei Cloud-Wettbewerber Box lief es nicht ganz so gut. Zwar lag der Umsatz in der vierten Periode leicht oberhalb der Marktprognosen und auch das Ergebnis fiel besser aus, das Unternehmen enttäuschte jedoch mit dem Umsatzausblick. Die Titel stürzten 13,2 Prozent ab. Mylan kletterten um 1,7 Prozent. Das Arzneimittelunternehmen berichtete besser als erwartet ausgefallene Quartalsergebnisse, aber eine Erlösentwicklung unter Marktschätzungen. Hostess Brands schnellten um 6,9 Prozent empor. Der Anbieter von Süßwaren wies für die vierte Periode Ergebnisse und Erlöse oberhalb der Prognosen aus. Monster Beverage sanken dagegen um 6,1 Prozent. Der Getränkehersteller hatte die Markterwartungen im vierten Quartal gewinn- und umsatzseitig verfehlt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.029,20 -1,50 -380,83 1,25 S&P-500 2.713,83 -1,11 -30,45 1,50 Nasdaq-Comp. 7.273,01 -0,78 -57,35 5,35 Nasdaq-100 6.854,42 -0,67 -45,93 7,16 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 893 Mio Gewinner 863 683 Verlierer 2.113 2.301 Unverändert 100 93

Schwach - Die Zinssorgen hatten die Wall Street auch zur Wochenmitte weiterhin fest im Griff. Nach einem volatilen Handel schlossen die Indizes erneut mit deutlichen Verlusten. Die Aussagen von US-Notenbankpräsident am Vortag Jerome Powell waren dahingehend interpretiert worden, dass die Fed in diesem Jahr vier Mal an der Zinsschraube drehen könnte. Bislang geht der Markt von drei Zinsschritten aus. Damit verzeichneten die wichtigsten Indizes auf Monatssicht wieder Verluste. Für den S&P-500 sowie den Dow-Jones-Index waren es die ersten Monatsabschläge seit März 2017. Die jüngsten US-Konjunkturdaten untermauerten derweil nicht das positive Bild, das Powell gezeichnet hatte. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2017 etwas schwächer gewachsen als zunächst berichtet. Zudm gab es einen deutlichen Rückgang des Einkaufsmanagerindexes des Großraum Chicago, der die Prognosen klar verfehlte. Der Einstieg eines Hedgefonds bei United Technologies schob die Aktie 0,6 Prozent nach oben. Pershing Square Capital, die Investment-Holding von Bill Ackman, hat eine Beteiligung an dem Konglomerat aufgebaut. Dies sagte Ackman gegenüber CNBC. Dagegen wollte United Technologies den Bericht nicht kommentieren.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,25 -0,8 2,26 105,2 5 Jahre 2,65 -1,0 2,66 72,6 7 Jahre 2,80 -3,3 2,83 54,9 10 Jahre 2,86 -3,2 2,90 42,0 30 Jahre 3,13 -3,2 3,16 5,9

Die Blicke der Investoren waren weiterhin auf die Entwicklung am Anleihemarkt gerichtet, wo es für die Renditen am Vortag kräftig nach oben gegangen war. Die Rendite zehnjähriger Papiere gab nun um 3 Basispunkte auf 2,86 Prozent nach, nachdem das US-BIP leicht nach unten revidiert wurde. Am Vortag war es in der Spitze bis auf 2,91 Prozent nach oben gegangen. Damit bleibt die Marke von 3,00 Prozent in Sichtweite, deren Erreichen einen neuerlichen Kursrutsch am Aktienmarkt auslösen könnte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,2205 +0,1% 1,2194 1,2210 +1,6% EUR/JPY 130,30 +0,2% 130,05 130,86 -3,7% EUR/GBP 0,8866 +0,0% 0,8864 0,8794 -0,3% GBP/USD 1,3765 +0,1% 1,3757 1,3884 +1,8% USD/JPY 106,78 +0,1% 106,65 107,17 -5,2% USD/KRW 1086,48 +0,0% 1086,22 1083,17 +1,8% USD/CNY 6,3403 +0,1% 6,3310 6,3310 -2,6% USD/CNH 6,3410 +0,1% 6,3320 6,3272 -2,7% USD/HKD 7,8276 +0,0% 7,8254 7,8295 +0,2% AUD/USD 0,7736 -0,3% 0,7758 0,7806 -1,1% NZD/USD 0,7213 +0,1% 0,7205 0,7235 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 9.877,09 -31,24

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 02:02 ET (07:02 GMT)

Am Devisenmarkt baute der Dollar seine Vortagesgewinne nach den Powell-Aussagen noch leicht aus. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,2200 Dollar, im Tagestief fiel die Devise bis auf 1,2187 Dollar. Im Vortageshoch wurden noch über 1,2340 Dollar aufgerufen. Der Markt müsse sich mit der Idee anfreunden, dass doch vier anstatt nur drei Zinsschritte von der Fed dieses Jahr kommen können, so die Commerzbank. Powell habe sich wie seine Vorgänger(in) nicht dazu hinreißen lassen, eine genaue Aussage zu zukünftigen Zinsentscheidungen zu tätigen. Aber bei der Anhörung sei deutlich geworden, dass er zuversichtlich sei, dass die Inflation steigen wird, so die Devisen-Analysten weiter.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,71 61,64 +0,1% 0,07 +2,2% Brent/ICE 64,73 64,73 0% 0,00 -1,7%

Für die Ölpreise ging es nach anfänglichen Aufschlägen kräftig nach unten, nachdem die US-Förderung in der vergangenen Woche auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist. Dies verschärfte die ohnehin bestehenden Sorgen hinsichtlich einer immer weiter steigenden Förderung. Dagegen traten die deutlicher als erwartet gestiegenen wöchentlichen US-Lagerdaten weitgehend in den Hintergrund, belasteten aber zusätzlich die Preise. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gab zum US-Settlement um 2,2 Prozent auf 61,64 Dollar nach. Brent fiel um 1,3 Prozent auf 65,78 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,65 1.318,15 -0,3% -4,51 +0,8% Silber (Spot) 16,34 16,42 -0,5% -0,08 -3,5% Platin (Spot) 976,55 985,50 -0,9% -8,95 +5,1% Kupfer-Future 3,11 3,11 +0,0% +0,00 -5,8%

Nach dem Zweiwochentief des Vortages zeigte sich der Goldpreis stabilisiert. Allerdings steht für den Monat Februar ein Minus von 1,8 Prozent zu Buche. Es ist der erste monatliche Verlust seit Oktober vergangenen Jahres. Zum US-Settlement kostete die Feinunze 1.318 Dollar. Im Handel sieht man Gold weiterhin als Verlierer steigender Zinserwartungen. Die BIP-Daten änderten am großen Bild nichts, hieß es von einem Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-NOTENBANK

Nach Ansicht von Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, kann es sich die US-Notenbank leisten geduldig zu sein, bevor sie die Zinsen weiter anhebt. Es wird weithin erwartet, dass die Fed bei ihrer Sitzung im März die Zinsen erneut anheben wird. Kashkari vertritt die Meinung, dass sich die Fed in Ermangelung klarerer Beweise für eine stärkere Inflation mit den nächsten Zinsschritten nicht beeilen muss. Er ist derzeit kein stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der US-Notenbank.

US-POLITIK

Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Hope Hicks, tritt zurück. Dies teilte am Mittwoch US-Präsidentensprecherin Sarah Sanders mit, ohne Gründe für den Rücktritt zu nennen. Die 29-Jährige hatten den Posten erst im Sommer übernommen.

INFLATION INDONESIEN

Verbraucherpreise Feb +0,17% gg Vm (PROG: +0,21%)

Verbraucherpreise Feb +3,18% gg Vj (PROG: +3,23%)

Kernverbraucherpreise Feb +2,58% gg Vorjahr (Jan: +2,69%)

KONJUNKTUR JAPAN

Kfz-Absatz Feb -4,9% gg Vorjahr

ANHEUSER-BUSCH INBEV

Der Brauereikonzern hat seinen Gewinn im vierten Quartal auch dank niedrigerer Kosten kräftig gesteigert. Im laufenden Jahr erwartet der Konzern weiteres Wachstum, auch wenn das erste Quartal wegen starker Vergleichszahlen im Vorjahr schwächer ausfallen dürfte.

SALESFORCE

Der US-Softwarehersteller wird nach einem besser als erwartetem Schlussquartal zuversichtlicher für die laufende Geschäftsentwicklung als zuletzt. Den Umsatz in den drei Monaten bis Ende Januar steigerte der Anbieter von Cloud-Computig-Lösungen um 24 Prozent.

SPOTIFY

Der Musik-Streamingdienst Spotify drückt bei seinem geplanten Börsengang aufs Tempo. Bereits in der Woche ab dem 26. März könnten die Aktien an der New York Stock Exchange gehandelt werden. Es dürfte einer der größten Börsengänge im Technologie-Sektor der vergangenen Jahre werden. Die Bewertung von Spotify liegt zwischen 17 und 20 Milliarden Dollar.

WALMART

Als Reaktion auf die Debatte nach dem Schulmassaker in Florida setzt der US-Einzelhandelsriese Walmart das Mindestalter für Waffenkäufer auf 21 Jahre herauf.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 02:02 ET (07:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.