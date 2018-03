Frankfurt - Das robuste globale Konjunkturumfeld führte zu einem positiven Jahresstart an den Aktienmärkten weltweit, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept Dividenden A (ISIN LU1073949312/ WKN A1148D).Aufgrund der Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar in den ersten Wochen dieses Jahres habe der MSCI World-Index in Euro gerechnet im Januar jedoch einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Die aktuelle US-Berichtssaison für das vierte Quartal 2017 stehe im Zeichen der kurz vor Weihnachten verabschiedeten US-Steuerreform, deren positive Effekte weitgehend eingepreist sein sollten.

