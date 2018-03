Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf (ISIN: DE0005200000) wird seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen, wie Beiersdorf am Donnerstag berichtet. Beim derzeitigen Kursniveau von 89,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,79 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 25. April 2018 statt. Der DAX-Konzern verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr ein organisches Umsatzplus von 5,7 Prozent. Nominal nahm der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...