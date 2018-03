Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA mit "Underweight" und einem Kursziel von 73 Euro in die Bewertung aufgenommen. Eine breite Aufstellung könne theoretisch eine Stärke sein, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Synergiefreie Strukturen, die in der Bewertung zu einem Konglomeratsabschlag führen, seien aber nur zu Blütezeiten tolerierbar. Es winke jedoch ein schwieriges Jahr 2018. Dabei seien die Aktien mit Blick auf Kurs/Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite nicht gerade günstig./ag/zb Datum der Analyse: 28.02.2018

ISIN: DE0006599905