Die Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) will im laufenden Geschäftsjahr 2018 erneut schneller wachsen als der europäische Online-Modemarkt und

den Umsatz um 20-25 % steigern. In der Mitte der Spanne entspricht dies einem Umsatzzuwachs von rund 1 Milliarde Euro. Europas führende Online-Plattform für Mode strebt ein bereinigtes EBIT in Höhe von 220-270 Millionen Euro (bzw. eine Marge von rund 4-5 %) an.

Grundlage für neues Wachstum schafft Zalando mit Investitionen in vier Bereiche, die das Kundenangebot weiter verbessern: Sortiment, digitales Erlebnis, Kundennutzen und neue Geschäftsfelder.

Zalando wird das Sortiment um neue Marken wie Swarovski oder Massimo Dutti erweitern und Ende März die neue Beauty-Kategorie lancieren. Im weiteren Jahresverlauf plant das Unternehmen die Expansion in zwei weitere Länder, die an bestehende Märkte angrenzen. In Bezug auf das digitale Erlebnis setzt Zalando auf eine zunehmende Personalisierung des Einkaufserlebnisses, mit dem Ziel jedem Kunden einen individualisierten Zalando-Shop zu bieten.

Mit dem weiteren Ausbau und zunehmender Automatisierung der Zalando-Logistikzentren schafft Zalando Kapazität für zukünftiges

