Der Finanzierer von Gewerbeimmobilien Aareal Bank hat seine Ziele erreicht und schüttet deutlich mehr Geld an seine Aktionäre aus. Die Dividende soll steigen von 2,00 auf 2,50 Euro. Damit kommt Aareal Bank auf eine üppige Dividendenrendite von mehr als 6 Prozent. Beim Ausblick auf 2018 fielen die Formulierungen aber vorsichtig aus. Das liegt an den weiter niedrigen Zinsen in Europa und dem hohen Wettbewerbs- und Margendruck. Anleger reagieren positiv auf die Zahlen. Die Aareal Aktie klettert knapp drei Prozent. EU. ...

