Die Börse war in den letzten Tagen sehr überrascht, als sich Rocket Internet von weiteren Anteilen an Delivery Hero trennte. Zu Delivery Hero gehören in Deutschland die bekannten Essenslieferanten von pizza.de und foodora. Die Reaktion hierauf fiel aber sehr positiv aus! In den letzten Tagen erreichte die Aktie dadurch bei 24,94 Euro ein neues Bewegungshoch im Zuge der aktuellen Aufwärtsbewegung. Diese ging am 9. Februar bei 21,24 Euro los. Sprich, ...

