Zurückhaltung herrschte auch zur Wochenmitte an den wichtigsten europäischen Börsen, die Indices beendeten allesamt mit Abgaben den Handel. Die Monatsbilanz für den EuroStoxx50 fiel mit 4,7% deutlich negativ aus. Auch aus Branchensicht gab es fast nur rote Zahlen, am stärksten büßten die volatilen, konjunktursensiblen Rohstoffwerte mit einem Abschlag von 2,4% ein. Am besten hielt sich noch der Technologiesektor mit einem hauchdünnen Plus. Unter den Einzelwerten stemmte sich Ahold Delhaize gegen den Trend und konnte dank einer deutlichen Steigerung des Gewinns am Ende ein Plus von 3,0% erzielen. Bayer enttäuschte durch den Ausblick auf das laufende Jahr und schloss rund 1,9% schwächer. Noch deutlicher musste Eon abgeben hier betrug das...

