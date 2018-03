01.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: OMV (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die OMV , das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, hat den Verkauf des Upstream Geschäftes in Pakistan an Dragon Prime Hong Kong Limited, Hong Kong unterzeichnet. Der vereinbarte Verkaufspreis ist EUR 157 Mio. Dieser wird im Falle einer Kapitalerhöhung durch OMV oder einer Dividendenzahlung an OMV angepasst. Die Durchführung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt gewisser Bedingungen, inklusive relevanter gesetzlicher Genehmigungen. Das "Closing", also...

Den vollständigen Artikel lesen ...