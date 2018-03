Equinix platzierte gestern eine EUR 750 Mio. schwere Anleihe (B1/BB+/BB) mit 6 Jahren Laufzeit bei einem Kupon von 2,875 %. BBVA gab Details zu den Investoren in ihre Senior non preferred (SNP) Anleihe bekannt. So kam der größte Anteil an Investoren aus Deutschland (inkl. Österreich) mit 35 % gefolgt von spanischen Investoren mit 24 %. Bei der Investorenkategorie dominierten ganz klar Fondsmanager mit einem Anteil von 77 %. Nationwide gab bekannt zeitnah eine SNP Emission sowohl in EUR als USD zu planen. Lloyds Bank wiederum platzierte EUR 750 Mio. bei MS+130 BP (10 Jahre/ erwartet Baa1/BBB-/A-). Variabel verzinste Anleihen nehmen derzeit stark am Primärmarkt zu; unter anderem wählten gestern...

Den vollständigen Artikel lesen ...