Adesso schafft nach 18 Monaten Konsolidierung den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Wir mussten lange warten. Das Unternehmen digitalisiert besonders die Versicherungswirtschaft. Zuletzt hatte man die Prognose wieder angehoben, nachdem sie zuvor leicht gesenkt wurde. Nach etwas mehr als 300 Mio. € Umsatz in 2017 stehen per 2018 rd. 370 Mio. Umsatz auf der Agenda. Börsenwert 388 Mio. €, was sich rechnen lässt. Das 2019er KGV liegt bei 19, was aufgrund der Wachstumsdynamik in Ordnung geht. Der Effizienzdruck in der Versicherungswirtschaft ist enorm hoch. Überall werden Digitalisierungsprojekte aus der Taufegehoben. Adesso ist der Top-Profiteur. 70 € sind nun schnell machbar.



