Städte wie Düsseldorf oder Stuttgart dürfen Diesel-Fahrverbote verhängen. Die Frage ist nur: Wie wollen sie das umsetzen? Der Umgang mit den bereits bestehenden Umweltzonen zeigt: das wird eine Herausforderung.

Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig haben mit ihrem Fahrverbots-Urteil viele Städte vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Mit Fahrverboten ließe sich sicherlich die Schadstoffbelastung in den Städten senken. Nur weiß keiner so recht, wie diese Fahrverbote umgesetzt werden sollen. Die Ordnungshüter aus Düsseldorf jedenfalls haben Zweifel daran. Denn bereits die Einhaltung der seit Jahren bestehenden Umweltzonen-Regelung stellt sie vor großen Herausforderungen.

"Wir haben größere Sorgen, als die Dieselproblematik", erklärt ein Sprecher der Polizei Düsseldorf. Schon die bestehenden Umweltzonen werden von den Beamten nicht mit größter Intensität kontrolliert. Angesichts steigender Einbruchszahlen, vor allem in Nordrhein Westfalen, durchaus nachvollziehbar. Die Aufklärung anderer Vergehen oder Straftaten habe deswegen gegenüber Verstößen gegen die Umweltzonen-Regelung höhere Priorität. "Wenn wir zufällig auf ein Diesel-Fahrzeug stoßen, das offensichtlich nicht in die Umweltzone einfahren darf, dann gehen wir dem natürlich nach und ahnden das", sagt der Sprecher. Gezielte Kontrollen gibt es aber nicht.

Nach Aussage des Ordnungsamts Düsseldorf sind diese aber auch nicht wirklich nötig: Seine Beamte überprüfen - im Gegensatz zur Polizei - nur parkende Fahrzeuge. Einem Sprecher zufolge geht hier die Zahl der Vergehen in den Umweltzonen gegen null.

Schilderwälder, Umleitungen und Ausnahmen

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel hält eine Umsetzung von Fahrverboten denn auch für ein Ding der Unmöglichkeit. "Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat bereits die Waffen gestreckt und das Land will die Kontrollen auf die Kommunen abwälzen", erklärt Geisel in einer Pressemitteilung der Stadt Düsseldorf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...