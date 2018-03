NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach endgültigen Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Ergebnisseitig sei der Konsumgüterkonzern 2017 hinter ihrer und der Konsenserwartung zurückgeblieben und enttäusche auch beim Ausblick, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies sie auf das Umsatzziel im fortgeführten Geschäft und auch die Marge./ck/ag

Datum der Analyse: 01.03.2018

ISIN DE0005200000

