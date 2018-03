NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat ElringKlinger nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13,10 Euro belassen. Der Autozulieferer habe im vierten Quartal ergebnisseitig seine und auch die Konsenserwartung um mehr als 20 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das unterstütze seine These, dass starkes Wachstum bei Elring einhergehe mit hohen Kosten und einer sehr begrenzten Erwirtschaftung von Barmitteln./ck/ag

Datum der Analyse: 01.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007856023

AXC0069 2018-03-01/08:54