Basel - Der Verwaltungsrat der Bank Cler wird der Generalversammlung Andreea Prange als neues Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl vorschlagen. Mit ihrem grossen Erfahrungsschatz im Marketing, Vertrieb und der digitalen Transformation unterstützt sie die strategische Ausrichtung der Bank Cler als digitale Bank mit starker physischer Präsenz in urbanen Zentren ideal. Jan Goepfert stellt sich an der Generalversammlung vom 6. April 2018 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.

Andreea Prange vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen

Andreea Prange ist Leiterin Marketing der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Sie zeichnet sich durch eine beeindruckende Karriere in verschiedenen Funktionen im Vertriebs- und Marketingbereich sowie in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) aus. Andreea Prange hat im Rahmen ihrer langjährigen, internationalen Tätigkeit in der Telekommunikations- und seit dreieineinhalb ...

