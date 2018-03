Nachdem wir vor wenigen Tagen bereits einen Blick auf das geworfen haben, was es bei den aktuellen Quartalszahlen von Dialog Semiconductor zu beobachten gilt, können wir heute endlich aus dem Vollen schöpfen. Denn Dialog Semiconductor (WKN: 927200) hat dem Warten ein Ende bereitet und uns endlich frische Zahlen präsentiert.



Wie es scheint, sind die Investoren und Analysten durchaus begeistert von den Zahlen. Denn zum Zeitpunkt des Verfassens ist die Aktie mit rund 8 % ordentlich im Plus! Schauen wir daher mal, was es zu vermelden gab:

Ergebnisse top, Ausblick top, alles top?

Zunächst einmal dürften die nackten Zahlen für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...