FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Donnerstag um 4 Ticks auf 159,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,57 Prozent und das Tagestief bei 159,44 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.252 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 3 Ticks auf 131,09 Prozent. Der Future notiert am oberen Ende der jüngsten Seitwärtsspanne zwischen 159,00 und 159,60. Ein Anstieg dürfte angesichts der dominierenden Zinsängste an den Rentenmärkten schwer fallen. Im Anschluss liegen bei 160,00 und dann bei 160,50 Widerstände.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 02:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.