Keisha Broadway agiert künftig als Sales Managerin für Kosmetik für Neopac in den USA und Kanada. Sie betreut nun die Key-Accounts in den USA und erhöht gleichzeitig die Präsenz des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Markt.

Keisha hat einen Master-Abschluss in Management und einen Bachelor-Abschluss in Marketing von der Universität in Maryland. Zuvor war sie in den Bereichen Vertrieb ...

