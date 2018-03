Europas größter Online-Modehändler Zalando will sein Betriebsergebnis (Ebit) im laufenden Jahr deutlich steigern. Laufe alles optimal, könne das bereinigte Ebit um bis zu 25 Prozent auf 270 Millionen Euro zulegen, kündigten die Berliner am Donnerstag an. Im schlechtesten Fall soll es demnach zu einem Plus von 2,3 Prozent reichen.

