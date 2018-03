- Ehrung herausragender Beiträge zur Destigmatisierung psychischer Krankheiten -



Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - Das Museum Dr. Guislain in Gent, Belgien, und Janssen Research & Development, LLC ("Janssen"), haben heute bekannt gegeben, dass sie nach Nominierungen für den siebten jährlichen Dr. Guislain-Preis "Breaking the Chains of Stigma" suchen. Der Preis ehrt Einzelpersonen, Organisationen oder Projekte, die einen echten Beitrag zur Überwindung des Stigmas psychischer Erkrankungen geleistet haben. Nominierungen können bis 15. April 2018 unter www.drguislainaward.org eingereicht werden. Der Gewinner erhält einen Geldpreis in der Höhe von 50.000 US-Dollar, um die Bemühungen zur Überwindung des Stigmas psychischer Erkrankungen weiter zu unterstützen.



"Da das Stigma psychischer Erkrankungen in unserer gesamten weltweiten Gesellschaft weiterhin ein Thema ist, ist es wichtig, die Fürsprecher psychischer Erkrankungen anzuerkennen, die große Anstrengungen unternehmen, um die negative Wahrnehmung psychischer Erkrankungen zu entstigmatisieren", sagt Brother Dr. René Stockman, Generaldirektor des Museums Dr. Guislain. "Wir sind stolz darauf, das Erbe von Dr. Guislain sowie seinen Beitrag im Bereich psychische Erkrankungen, einschließlich seines Wunsches nach Einschließung aller, mit dem jährlichen "Breaking the Chains of Stigma"-Preis zu ehren.



Eine unabhängige Jury, bestehend aus internationalen Fürsprechern und renommierten Experten im Bereich psychischer Erkrankungen, wählt den Gewinner. Der Gewinner des Dr.- Guislain "Breaking the Chains of Stigma"-Preises wird im Rahmen einer Zeremonie anlässlich des World Mental Health Day am 10. Oktober 2018 in New York City geehrt.



Im Jahr 2017 wurde Sotheara Chhim, M.D., M.P.M., Ph.D., zum Gewinner des Dr.-Guislain-Preises "Breaking the Chains of Stigma" erklärt. Der Preis ehrt Dr. Chhim für seine herausragenden Bemühungen, über wissenschaftliche therapeutische Ansätze und die Gründung der Initiative "Operation Unchain" - ein Programm, das das Stigma psychischer Erkrankungen brechen soll - in Kambodscha Leistungen für die psychische Gesundheit zu entwickeln. Dr. Chhim ist Exekutivdirektor und leitender Facharzt für Psychiatrie der Transkulturellen Psychosozialen Organisation (Transcultural Psychosocial Organization, TPO) Kambodscha - der führenden Nichtregierungsorganisation des Landes im Bereich der Gesundheitsversorgung für psychische Erkrankungen und der psychosozialen Unterstützung. Unter seiner Führung hat die TPO Kambodscha Programme entwickelt und umgesetzt, die in vielen Teilen Kambodschas das Bewusstsein für psychosoziale Belange und Belange psychischer Gesundheit stärken sollen. Dr. Chhim und die TPO haben die psychologische Gesundheit betreffend auch Beratungen, Behandlungen und spezielle Leistungen für Strafgefangene, Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt und Folteropfer angeboten. Bis heute haben schon über 220.000 Patienten und Familien von seiner Arbeit und der seines Teams profitiert.



"Wir von Janssen engagieren uns stark, um das Stigma in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen abzubauen", sagt Husseini K. Manji, M.D., Global Therapeutic Area Head, Neuroscience, Janssen. "Dieser Preis würdigt und ehrt Fürsprecher auf der ganzen Welt, deren Arbeit einen echten Unterschied für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, deren Familien und Freunde macht. Zusammen mit diesen Helden werden wir weiterhin versuchen, einen Wandel zu erreichen, damit alle gleich behandelt werden und ihr Leben ohne Stigmatisierung leben können."



Janssen engagiert sich, die neurowissenschaftliche Forschung weiter voranzubringen. Diese Verantwortung geht auf die Arbeit von Dr. Paul Janssen (1926-2003) zurück. "Dr. Paul" gilt als einer der begabtesten und leidenschaftlichsten Ärzte und pharmazeutischen Forscher des 20. Jahrhunderts. Um sein Erbe zu ehren, unterstützt Janssen den Fachbereich psychischer Erkrankungen sowie verschiedene Interessensvertretungen und Projekte. Im Jahr 2011 haben die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson die Initiative Healthy Minds lanciert. Mit dieser Initiative soll die Zusammenarbeit zwischen Biotechnologie- und Pharmaunternehmen sowie Partnern des öffentlichen Sektors gefördert werden, um die Entdeckung neuer therapeutischer Lösungen für Erkrankungen und Störungen des Gehirns zu beschleunigen.



Über den Dr.- Guislain-Preis "Breaking the Chains of Stigma"



Einzelpersonen, Organisationen oder Projekte aus aller Welt, die in besonderer Weise dazu beigetragen haben, die gesundheitliche Versorgung psychisch Kranker zu ermöglichen oder das Bewusstsein für diese Versorgung zu stärken, können sich für den Dr. Guislain-Preis "Breaking the Chains of Stigma" qualifizieren*. Der Preis wird einer Person (oder mehreren), einer Organisation oder einem Projekt verliehen, die/das:



- auf kultureller und/oder gesellschaftlicher Ebene im weitesten Sinne besonders zur gesundheitlichen Versorgung psychisch Kranker beigetragen hat; - einen echten Beitrag zur Überwindung des Stigmas psychischer Erkrankungen geleistet hat; - die Aufmerksamkeit auf das Thema der gesundheitlichen Versorgung für psychische Erkrankungen gelenkt hat; - dabei Engagement, Kreativität und Innovation bewiesen hat.



Der Dr.- Guislain-Preis "Breaking the Chains of Stigma" ist benannt nach - und ehrt - Dr. Joseph Guislain (1797-1860) - der erste belgische Psychiater, der Patienten mit psychischen Erkrankungen wissenschaftlich begründete Behandlungen anbot und ein unbeirrbarer Fürsprecher für deren Rechte wurde. Als leidenschaftlicher Vertreter psychisch erkrankter Menschen kämpfte Dr. Guislain unermüdlich für die Rechte dieser Patienten und die Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Stellung. Das Museum Dr. Guislain und Janssen agieren gemeinsam als Sponsoren. Die Mittel werden von Janssen bereitgestellt. Beide Organisationen haben ein reiches Erbe und engagieren sich seit langem in der Erforschung, Behandlung und Fortbildung im Bereich psychischer Erkrankungen.



Über das Museum Dr. Guislain



Das Museum Dr. Guislain wurde 1986 in Gent, Belgien, gegründet. Dauerausstellungen und im Halbjahresrhythmus wechselnde thematische Ausstellungen beschäftigen sich mit der Geschichte der Psychiatrie. Das Museum beherbergt eine große Zahl psychiatriebezogener Fotografien, zwei Jahrhunderte umspannende umfangreiche Archive sowie eine große Bibliothek über die Geschichte der Psychiatrie. Insgesamt ist es das Ziel des Museums, die Öffentlichkeit aufzuklären und Missverständnisse und Vorurteile bezüglich der Behandlung psychischer Erkrankungen auszuräumen. Das Museum Dr. Guislain zieht jedes Jahr 72.000 Besucher an.



*Mitarbeiter und Führungskräfte von Johnson & Johnson, Janssen Research & Development, LLC sowie verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, das Museum Dr. Guislain, alle Werbeageturen und deren Familienmitglieder oder Mitglieder desselben Haushalts sind nicht zur Teilnahme am Dr.-Guislain-Preis als Nominierende, Kandidaten für die Auszeichnung oder Jurymitglieder berechtigt. Als Familienmitglieder gelten Eltern, Geschwister oder Personen, die im selben Haushalt wie der Mitarbeiter wohnen.



